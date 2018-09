Se video av Grant Holts wrestling-debut i videovinduet øverst.



Den tidligere tanksenteren spilte 154 kamper for Norwich og scoret 68 mål mellom 2009 og 2013, flere av dem i Premier League.

Siden gikk turen til Wigan hvor han ikke ble en like stor suksess, og i sommer annonserte Holt at han forlot amatørlaget Barrow og la fotballskoene på hyllen.

37-åringen er nå trener i Norwichs fotballakademi, men han finner også tid til å leve ut en annen lidenskap.

Holt har nemlig begynt med wrestling, og i helgen gjorde han sin profesjonelle debut i ringen.

Det gjorde han med bravur. Den tidligere storscoreren gikk nemlig hen og vant konkurransen.

Tradisjonen tro var Holts konkurrenter iført prangende kortbukser, masker og knebeskyttere, men Holt selv opptrådte i ringen oppsiktsvekkende sivilt kledd, eller «normcore» som BBC Radio Norfolk kaller det.

BBC spekulerer i at grunnen kan være at Holt faktisk kom rett fra en TV-opptreden på BT Sport.

Debuten i ringen ga tydeligvis mersmak for allerede er det annonsert at 37-åringen vil delta i et stevne i Norwich sommeren 2019.