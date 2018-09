Den amerikanske visejustisministeren Rod Rosenstein går av, meldte nettstedet Axios mandag.

Klokken 18.15 norsk tid melder Reuters derimot at Rosenstein ikke har gått av. Ifølge en ikke navngitt kilde har visejustisministeren ikke trukket seg fra sitt embete, men han har brukt helgen på å vurdere sin stilling, melder Reuters.



Like før klokken 19 melder flere amerikanske medier at Rosenstein har hatt en samtale med Trump mandag, hvor de har diskutert de nylige artiklene.

De to vil møtes igjen torsdag, når presidenten returnerer til Washington etter å ha vært på FNs generalforsamling.

Årsaken til meldingene om at Rosenstein trekker seg fra sin stilling, er at han angivelig forventer å få sparken etter at New York Times publiserte en artikkel som hevder at han ønsker å fjerne president Donald Trump.

Ifølge Axios har Rosenstein sagt til Trumps stabssjef John Kelly, at han ønsker å trekke seg.

Ville ta opptak

Det var fredag at New York Times skrev at Rosenstein i mai 2017 foreslo at regjeringsmedlemmer skulle gjøre hemmelige opptak av presidenten for å vise den kaotiske tilstanden i Trump-administrasjonen, og som bevis for hans mentale tilstand.

Det 25. tillegget i den amerikanske grunnloven åpner nemlig for å fjerne en president som ikke er mentalt skikket til embetet.

Etter at artikkelen ble publisert i New York Times, holdt Donald Trump en tale under et valgkampmøte i Springfield i Missouri. Selv om han ikke nevnte visejustisministeren ved navn, kom Trump med en ganske klar melding i sin tale:

– Dere har sett hva som har skjedd i FBI og Justisdepartementet. De dårlige er allerede borte, men det henger igjen en vedvarende stank og vi skal kvitte oss med den også, sa presidenten.

«Unøyaktig og ukorrekt»

Bakgrunnen for Rosensteins angivelige uttalelse er ifølge New York Times at Donald Trump brukte et notat fra Rosenstein som begrunnelse for å sparke FBI-sjef James Comey.

Visejustisministeren skal ha vært svært lite fornøyd med å ha blitt «brukt» av presidenten i forbindelse med Comeys avskjed.

Etter at artikkelen ble publisert har Rosenstein selv gått ut og sagt at den er «unøyaktig og ukorrekt». Ifølge han selv og Justisdepartementet dreier det seg derimot om spøkefulle kommentarer.