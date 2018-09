Pågripelsen skjedde i Kista i nordre Stockholm etter at politiet ved 23-tiden søndag kveld rykket ut til en bolig.

Der fant de en livløs kvinne.

En mann i 50-årene er pågrepet, mistenkt for å ha drept den 28 år gamle kvinnen.

Pågrepet på stedet

Meldingen som kom inn til politiet klokken 23.07, gikk ut på hjertestans etter mishandling.

– Men på stedet kunne patruljen konstatere at en person var død. Det var ingen tvil om at det handlet om et drap, sa Per Gerdin, jourhavende etterforskningsleder i politiet til Aftonbladet natt til mandag.

Aktor Malin Kühn vil ikke kommentere hva slags skader kvinnen hadde, men sier til Expressen at det er «ganske tydelig at det er et drap det dreier seg om».

Jobbet med kjente navn

Mannen, som ikke har noen tidligere dommer mot seg, ble pågrepet på stedet.

Det er så langt ikke klart hvordan mannen stiller seg til pågripelsen.

Aktor Malin Kühn opplyser til Aftonbladet at mannen vil avhøres i løpet av mandag ettermiddag.​

Den mistenkte mannen har jobbet sammen med flere kjente navn innen svensk filmindustri.

Blant navnene som nevnes er Mikael Persbrandt, Samuel Fröler, Sofia Helin, Mads Mikkelsen og Alexander Skarsgård.