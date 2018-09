Her innser VM-syklisten at han har gjort en generaltabbe: – Hva er det som skjer der?!

Charlie Tanfield var en av outsiderne til VM-tittelen på tempo for U23-syklister, men man kunne avskrive ham omtrent før han satte seg på sykkelen.

Tiden var nemlig allerede begynt å gå da han tråkket avgårde.

TV-bildene viste at mens Tanfield kom gående opp trappen til startrampen var funksjonærene allerede begynte å telle ned de siste fem sekundene.

Da 21-åringen innså at han var for sent ute løp han til sykkelen, men kom seg ikke avgårde før en stund etter at det lange lydsignalet som indikerte at starten gikk.

– Hva er det som skjer der!? Dette ødelegger løpet for ham, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

Havnet langt bak

Ikke bare var han for sent ute til starten, men han slet også med å få skoene festet til pedalene etter start og kom dermed sent i gang med å tråkke.

Tanfield kom seg aldri inn i løpet og havnet på 27. plass 1.31 bak vinneren.

– Dette er ikke bra, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Det er en kjempeskuffelse for britene. De anså ham som bedre enn Ethan Hayter.

Hayter var med i medaljekampen, og endte til slutt på femteplass. Han slo norske Tobias Foss, som endte på sjetteplass, med fem sekunder.

– Jeg satt og var klar. Jeg trodde han som skulle kjøre foran meg fremdeles satt i stolen, men det viste seg at det ikke var ham. Det neste jeg hørte var at det var ti sekund til jeg skulle starte, sier Tanfield til TV 2.

– Jeg løp til sykkelen så fort jeg kunne, og klarte ikke feste skoene på lang tid heller. Jeg tapte trolig 15-20 sekunder, men jeg var over et minutt bak i mål, så det hadde ikke gjort noen forskjell.

– Hvordan var følelsen av panikk?

– Jeg fikk ikke panikk egentlig. Så fort jeg var på sykkelen og fått skoene på plass var jeg tilbake til planen om hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg hadde vel ikke beina i dag.

Imponerende Foss

Foss ble beste nordmann på tempoen som gikk i kupert terreng i totalt 27,8 kilometer fra Watten til Innsbruck. I mål var han 50 sekunder bak den danske vinneren Mikkel Bjerg, som forsvarte tittelen fra Bergen i fjor.

Foss leverte en flott tempo, men var selv bare mellomfornøyd.

– Det gikk helt greit. Det var på det jevne. Jeg følte ikke at jeg fant flyten og jeg klarte kanskje ikke å hente ut alt det jeg ville tidlig i løpet, sier 21-åringen til TV 2.

– Jeg er litt skuffet over at jeg ikke klarte å ta meg sammen. Det handler om å tro på seg selv. Utviklingen i løpet var bra, så ser jeg stort på det var det et godt gjennomført løp.