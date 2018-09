Ifølge amerikanske medier har Federline lenge ment at de 20.000 dollarene hun allerede betaler hver måned ikke holder.

20.000 dollar tilsvarer godt over 160.000 kroner med dagens valuta.

Konfidensiell avtale

Nyhetsbyrået W.E.N.N og The Blast skriver at Spears har godtatt å betale «tusenvis» mer i måneden, uten å spesifisere det nye beløpet.

– Det er flere andre elementer i den nye avtalen, men avtalen er konfidensiell, skriver The Blast.

Det var i 2007 at det profilerte paret ble skilt etter tre års ekteskap.

Enorm formue

Den tidligere mannlige proffdanseren har uttalt at han sliter med å få dansejobber på grunn av alderen hans.

Derfor klarer han ikke å gi de to sønnene et like glamorøst liv som den rike moren kan, og det er dette som er kjernen i Federlines argument for et større månedlig barnebidrag.

Han mener at Spears sin formue er langt større nå enn da de ble enige om barnebidraget, mye på grunn av Las Vegas-showene til sangeren, der hun ifølge flere kilder skal ha tjent rundt 475.000 dollar per show.

Med valutaen som gjaldt på det tidspunktet, tilsvarer det rundt 3,2 millioner norske kroner per show.