Mann utestengt fra alle puber på Svalbard

UTESTENGT: En mann er utestengt fra alle utesteder i Svalbard. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

En mann i begynnelsen av 30-årene er utestengt fra samtlige utesteder øya har å by på. Nå må mannen dra over 900 kilometer for nærmeste halvliter.