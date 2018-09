Den nye avtalen skal bli avgjort i Stortinget senere i høst. På grunn av de mange diskusjonene rundt reformen, valgte de derimot å gå ut med avtalen i dag.

– Vi står her sammen i dag, tidligere enn vi måtte, fordi det har vært så mye uro i denne debatten. Vi i KrF hadde ikke trua på at vi kunne flytte oppgaver nærmere folket med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sa nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad på en pressekonferanse på Stortinget.

Det nye Troms og Finnmark vil blant annet få større ansvar for nordområdepolitikken. Partene i avtalen presiserer at det må ta hensyn til at Finnmark skal få flere arbeidsplasser i fylkesadministrasjonen.

– Det flyttes viktige oppgaver i næringsliv, klima, samferdsel, integrering og helse til det nye fylket i nord med reformen. Dette er bare starten på hvilke oppgaver som fylket kan få, sa Ropstad videre.

50 ansvarsområder flyttes

Under pressekonfreransen ble det lagt frem over 50 oppgaver som skal flyttes fra staten, og over regionen. Blant annet får storfylket større ansvar for integrering, barnevern og klima.

I avtalen blir det presisert at midlene som blir gitt til regionene, skal skje innen 2020.

De nye regionene vil også et større få ansvar for helse, kjøp av innenlandske flyruter og forvaltningen av kulturminner.

Omstridt

Reformen, som førte til en folkeavstemning i Finnmark og Troms, har høstet sterk motstand. I Finnmark, hvor det ble et klart nei for sammenslåing hos befolkningen, har ventet på KrF sin avgjørelse. Resultatet var imidlertid ikke slik de håpet på, og prosessen rundt en tvangssammenslåingen vil fortsette etter det TV 2 erfarer.

I tillegg var det ventet at Arbeiderpartiet og Frp ville be om reversering av regionen Viken med Akershus, Østfold og Buskerud. om det også skjedde i Finnmark, så da kan det se ut til at mostanderne mot Viken også må bite i det sure eplet.