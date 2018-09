Her flyter steinblokker store som hus nedover fjellsiden

Permafrosten under steinbreen i det 1300 meter høye Adjet-massivet i i Skibotn i Troms tiner.

Ifølge lokalkjente beveger fjellet seg.

Geolog Harald Øverli Eriksen var med i en bredt sammensatt forskergruppe som ville dokumentere hva som skjedde.

– Vi hadde skannet området på forhånd med satellitt, og funnet noen interessante områder her oppe i fjellsiden, sier han.

Det første de gjorde var å sette opp en bakkeradar for å måle siget i steinbreen.

– Vi målte 3,5 meter på 28 dager. Det trodde vi ikke på. Det måtte være en kommafeil eller noe annet som var galt, forteller Eriksen til TV 2.

Han har skrevet en doktorgradsavhandling om prosjektet, der en bredt sammensatt gruppe med forskere og fagfolk fra universitetet i Tromsø. Forskningsstiftelsen Norut, NTNU og Meteorologisk Institutt har også deltatt.

– 70 meter i året

For å dokumentere bevegelsene i steinbreen har de hentet inn og sammenlignet fjernmålingsdata fra de siste 60 år, flybilder og satelittdata. De fant ut at breen som fram til 1977 beveget seg med en halv meter i året fra 2009 til 2016 skjøt fart.

Her ser de hvordan fjellet har beveget seg. Foto: TV 2

– Makshastigheten ligger på rundt 70 meter i året. Da er det nesten så at du kan se steinbreen krype nedover fjellsida, sier han i en pressemelding fra forskningsstiftelsen Norut.

Høsten 2015 satte forskerne opp et timelaps-kamera på Adjet.

– Vi tok da et bilde om dagen i ca ett og et halvt år, forteller geologen.

Han viser fram animasjonen som har fått mange til å sperre øynene opp. Steinblokker så store som hus seiler nedover fjellsiden.

Permafrosten tiner

Harald Øverli Eriksen og hans forskerkolleger trodde først ikke på sine egne målinger. Så monterte de et timelaps-kamera og fikk dokumentert konsekvensene av at permafrosten under steinbreen tiner. Foto: Patrick Larsen

Årsaken er at permafrosten, selve grunnmuren under steinbreen, smelter.

– Og det skjer ikke bare her, sier Eriksen.

Han er overbevist om at klimaendringer har satt steinbreer også andre steder i bevegelse som en følge av at permafrosten under dem tiner.

– Det kan illustreres som om man lar popcorn seile med varm honning nedover i stekepanna, forteller han.

Etter å ha jobbet med doktorgradsprosjektet på Universitetet i Tromsø og på Norut, er Eriksen nå engasjert i det private konsulentselskapet Multiconsult sin ge-avdeling i Tromsø. Klimaendringer kan til og med flytte fjell, og nå forbereder de seg på å tilby kvalifisert konsulentbistand også om det.

– Vi vet at det skjer en endring i temperaturen og vi vet at det er fjellpartier som er ustabile. Så det er veldig viktig for samfunnet at vi klarer å overvåke å vite hvor de farlige partiene er, sier Kurt Fredriksen, avdelingsleder for geoavdelingen til Multiconsult.