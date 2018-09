Rosenborgs buffer på toppen av Eliteserien ble utvidet med to poeng da Brann ikke maktet mer enn uavgjort hjemme mot tabelljumbo samtidig som trønderne snudde til seier mot Sarpsborg 08 i en skikkelig slitekamp.

– Hva er det Rosenborg har som Brann ikke har?

– Vi har evnen til å vinne selv på dårlige dager. Førsteomgangen i går var dårlig, men da har vi evnen til å skru til i pausen. Så har vi mange som har vært med tidligere og vet hva som kreves. Vi kan vinne ofte selv om vi spiller dårlig, sier Pål André Helland.

Selvsikker, men tar ikke noe på forskudd

Den skadeutsatte kantspilleren er tilbake i trening og deltok mandag på en økt sammen med spillerne som ikke var i aksjon mot Sarpsborg 08. Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro var også å se på gresset.

At Helland, Bendtner og Adegbenro alle har vært ute med skader over en lengre periode viser hvilken bredde Rosenborg, som rader opp trepoengere for tiden, har i stallen - en bredde Brann ikke har sjanse til å matche. At luken opp til RBK er på fire poeng gjør heller ikke oppgaven enklere for Brann etter søndagens feiltrinn.

Men at seriemesterskapet er avgjort sju runder før slutt vil ikke Helland høre noe snakk om.

– Nei, det er det ikke. Det kan være snudd på to uker. Men det er greit å ha litt vann mellom båtene så man tåler et feilskjær, men ikke mer.

– Men det ender i Trondheim?

– Ja, det gjør det alltid. Gjør det ikke det?

Usikker på retur

Helland vet foreløpig ikke når han er tilbake i Rosenborg-drakten etter skaden som sendte ham av banen i tårer mot Strømgodset i slutten av august. Det samme gjelder for Bendtner og Adegbenro.

– Det er når jeg er helt frisk. Det er ikke ennå. Det tar litt tid ennå, men jeg må bare være tålmodig, sier Helland.

Rosenborgs hektiske sesonginnspurt fortsetter med hjemmekamp i cupens kvartfinale mot Vålerenga førstkommende onsdag. Deretter venter en knalltøff bortekamp mot Molde til helgen. Det kan være halmstrået Brann-fansen må klamre seg til før trønderne gjester Bergen 28. oktober til det som kan bli slaget om gullet i Eliteserien.