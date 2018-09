Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hallo Benny. Vi ble påkjørt bakfra og på grunn av det begynte airbag-lampa å lyse.

Bilen er nå fikset og klar for EU-kontroll, men den omtalte lampen lyser fortsatt. Så spørsmålet mitt er: Er en airbaglampe som lyser en feil i kategori 1 eller 2 på EU-kontrollen ? Mvh. Vidar

Benny svarer:

Hei Vidar. Æsj - ergerlig å bli påkjørt bakfra, men godt at det gikk bra, tross alt.

Du sier at bilen er ferdig fikset etter uhellet, men at airbag-lampen som ble tent som en følge av dette uhellet fortsatt lyser. Da er jeg faktisk ikke enig i at bilen er fikset.

Dette er da noe som verkstedet både burde ha sett og ordnet opp i for deg. Det er også noe som motpartens forsikringsselskap skal dekke, da påkjørsel bakfra alltid er motpartens skyld.

Jeg vil derfor anbefale deg å få fikset opp i dette, så fort som mulig. Det kan være så enkelt som at de har glemt å slette feilkoden, men det kan også være en feil med en komponent her. I aller verste fall virker ikke airbagsystemet som det skal og man behøver ikke mye fantasi for å forstå konsekvensene av dette. Det kan rett og slett være livsfarlig.

Når det gjelder EU-kontrollen: Her er det tre kategorier feil. 1 betyr at bilen blir godkjent, men at du får pålegg om utbedring. 2 er ikke godkjent, bilen må repareres innen dato som gjelder for EU-kontrollen. 3 betyr kjøreforbud, da får du rett og slett ikke ta med deg bilen hjem.

Feil på airbag-lampen er i kategori 2. Bilen blir med det ikke godkjent. Så dette må fikses uansett og jo før jo bedre, mener jeg.

Ønsker både deg og bilen lykke til med EU-kontrollen!

