Avslører hva nordmenn legger i kisten til sine kjære

I statens informasjonsskriv for klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon står det at «gjenstander som innebærer risiko for eksplosjon eller annen fare må ikke legges ned i kiste som skal kremeres».

Dette gjelder for eksempel alkohol, ammunisjon, batterier, lettantennelige væsker, glass og kullfiber.

Motorsykkel ved kisten

Gjenstander som blir lagt i en kiste som skal gravlegges må være nedbrytbare i jord innen den fredningstiden som gjelder for gravplassen. Her utøver begravelsesbyråene likevel noe skjønn.

«Dette vil særlig være aktuelt når barn ønsker å legge ned gjenstander i kisten, som for eksempel kosedyr, fotballer, verktøy, mynter, mobiltelefoner eller lignende», heter det i statens informasjonsskriv.

– Når folk ønsker å legge gjenstander i kisten som vi ikke kan godkjenne, prøver vi å inkludere gjenstandene i seremonien i stedet. Fiskestenger kan for eksempel ligge oppå kisten, og på den måten være med i avskjeden, sier Eggen.

Han forteller at pyntingen til seremonien stadig blir mer preget av personlige eiendeler.

– Vi har hatt avskjeder der en motorsykkel har stått ved siden av kisten, eller en hjelm har ligget oppå. Vi har også hatt seremonier der en jaktrifle eller et trofe står ved kisten.

Popcorn til etterlivet

I Fonus har man sett at pårørende vil sende med en pakke sigaretter, og det er noe som går helt fint. Ifølge Eggen har flere også ønsket at den avdøde skal ha med seg matpakke i kisten.

– Grunnen til dette kan være at man ønsker at vedkommende skal ha med seg mat dit han eller hun skal, men det er kanskje mer sannsynlig at det handler om at vedkommende «alltid» hadde med seg matpakke, sier Eggen.

Det har også vært andre former for mat som de pårørende har ønsket å sende med. Noen ganger har det vært av det usedvanlige slaget.

– Noe av det mest spesielle vi har opplevd var noen som ville legge med en pose med micropopcorn til en person som skulle kremeres. Posen fikk være med, og brant opp i ovnen, sier Eggen.

Når fotballklubben er viktig

I tillegg til at flere ønsker å bli begravet sammen med en gjenstand, eller at de pårørende ønsker å sende med noe, er det mange som ønsker å bli gravlagt i eget tøy.

Dette tøyet må da være nedbrytbart, som for eksempel bomull. En del syntetiske stoffer er ikke nedbrytbare, men vil kunne brennes i ovn.

– Det er mange som ønsker å begrave den avdøde i en dress, og på kvinnesiden er det en del bluser og kjoler. Enkelte fine dresser fra 60- og 70-tallet er egentlig ikke nedbrytbare, men vi bruker skjønn.

Dersom det er usikkert om klærne er nedbrytbare, kan det hende at begravelsesbyrået splitter opp klærne i ryggen. Det er for å gjøre nedbrytingsprosessen enklere.

– Ved ett tilfelle var det en som ønsket å bli begravet i brudekjolen, men for det aller meste går det i vanlig pent tøy. Innimellom er det noen som vil begraves i en fotballdrakt eller med et fotballskjerf. I Oslo ser vi at Vålerenga er godt representert, sier Eggen.