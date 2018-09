​Gjerningsmannen, William Winters Leverett (24), er tidligere dømt for overgrep.

Nå har han tilstått et drap som skjedde for fire år siden.

Leverett fortalte politiet at han var ute for å finne noen å snakke med, da han fikk et raserianfall og knivstakk Melissa Millan, skriver CBS.

Var lenge uløst



Saken var uløst fram til forrige uke, da Leverett gikk inn i kirken Open Gate Ministries i den amerikanske byen Windsor Locks, og tilsto drapet.

Pastor i kirken, Michael Trazinski, forteller om sjokkstemning da Leverett fortalte om drapet, melder ABC.

– Han kom til oss onsdag kveld og innrømmet drapet, fortalte Trazinski til CBS.

– Vi sa umiddelbart til han at «du vet hva du må gjøre». Han svarte «ja, jeg må melde meg.»

Trazinski fortalte at han og to andre fra kirken dro sammen med Leverett til politiet.

– Jeg er her for å melde meg for drapet på Iron Horse Boulevard for nesten fire år siden, skal Leverett ha sagt til politiet.

Ville bare ha noen å snakke med

Leverett fortalte myndighetene at han hadde deltatt på et møte for sexforbrytere og var på utkikk etter menneskelig kontakt da han så Millan på løpetur, og ble tiltrukket av henne. Han fortalte politiet at de to aldri hadde møttes tidligere, ifølge CBS.

Ifølge ABC er Leverett tidligere arrestert for seksuelt overgrep mot et barn i 2009 og sa seg skyldig i 2011. Han måtte ikke i fengsel, men ble plassert på prøvetid og i sexforbryterregisteret.

Ifølge arrestordren hevdet Leverett at han kun ville snakke med Millan, men at noe «noe skjedde», og at han før han visste ord av det stakk henne i brystet med en kniv han hadde på seg.

Leverett skal ha fortalt politiet at han kastet kniven ut av vinduet på bilen sin. Så skal an ha dratt tilbake og hentet kniven noen dager senere, før han kastet den i en søppelkomprimerer.

Etter flere dager med samtaler med politet, ble Leverett siktet for drap, sa politiet ifølge ABC. Leverett skal møte i retten 9. oktober.