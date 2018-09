Vicenza valgte i helgen å erstatte de tradisjonelle ballguttene med lettkledde balljenter.

Jentene var en del av Anthea Volley Vicenza U16s volleyball-lag, og meningen med stuntet var ifølge klubben å fremme et partnerskap mellom fotball- og volleyball-laget.

Jentenes bekledning har imidlertid, ikke uventet, skapt sterke reaksjoner. Jentene er nemlig iført svært korte dongerishorts, og singlet med åpen rygg.

Det var danske BT som omtalte saken først i Norden.

LETTKLEDD: Slik gikk ballhenterne kledd. Foto: Facebook.

Assist - Associazione Nazionale Atlete (spillernes forening) fordømmer det hele på sin Facebook-side.

– Hver gang vi tror vi har sett det verste, så blir vi motbevist, skriver foreningen i et innlegg på Facebook.

Vicenza, som ligger i Serie C (nivå 3 i Italia), er eid av mangemillionæren Renzo Rosso. Han kom inn som en reddende engel da klubben lå med brukket rygg i januar.

Rosso er mest kjent som eier av klesmerket Diesel, og nettopp å promotere Diesel virker å ha vært en ikke ubetydelig del av formålet med bruken av balljentene.

– Det vi så under Vicenzas kamp var en uanstendig seksualisering av mindreårige, skriver spillerorganisasjonen ifølge BT.

U16: Jentene spiller til daglig på et U16-volleyball-lag. Foto: Facebook.

Nå oppfordrer Assist om et forbud mot balljentene. I kommentarfeltet tar oigså flere til orde for å boikotte Diesel.

Vicenza har kommet med en slags unnskyldning etter at kritikken skjøt fart.

– Vi er overbevist om at initiativet var ment positivt, til tross for at det har møtt kritikk i offentligheten. Hvis det skal gjentas, så vil vi gjøre det på en måte som tar større hensyn til alles følelser, skriver klubben ifølge BT.

Den italienske klubben melder imidlertid at de er skuffet over måten jentene er blitt omtalt på i etterkant av kampen.

– Vi vil alltid arbeide for at sport kan forene, og ikke splitte folk.