Aldi Novel Adilang jobbet på en såkalt «Rompong», en flytende fiskehytte, da sterke vinder slet hytten løs.

Det er den indonesiske ambassaden i Japan som har fortalt den utrolige historien.

Fiskehytten var fortøyet 125 kilometer utenfor Indonesias kyst, og ble funnet utenfor Guam, flere tusen kilometer unna.

Fartøyet har hverken padleårer eller motor, skriver BBC.

Brant egen hytte

Den indonesiske tenåringen er fra Sulawesi i Indonesia og jobbet fast på fiskehytten.

Hver uke reiste en kollega ut til Adilang for å fylle opp forsyningene hans og hente fisken han hadde fanget iløpet av uken.

14. juli var den skjebnesvangre dagen da fortøyningene røyk. På båten hadde han et begrenset antall forsyninger.

ÅPENT HAV: 19 år gamle Aldi Novel Adilang drev flere tusen kilometer før han ble funnet. Foto: Skjermdump / Google Maps

Han skal ha overlevd ved å drikke sjøvann og spise fisk han fanget på sjøen. Sjøvannet skal han ha silt gjennom et klesplagg for å minimere saltinntaket, og fisken stekte han ved å lage bål av hyttens egne materialer.

Så flere skip

Tenåringen har fortalt at han fikk forhåpninger hver gang han så et skip, men at ingen av dem hverken stoppet eller så ham.

REDDET: Her blir tenåringen endelig reddet etter 49 dager på sjøen. Foto: Indonesian Consulate General Osaka / Facebook

– Han var redd, og gråt mye mens han var på sjøen, sier den indonesiske diplomaten Fajar Firdaus.

Adilang skal ha sett mer enn ti skip seile forbi ham.

Etter 49 dager på sjøen så 19-åringen skipet MV Arpeggio i nærheten av fiskehytten.

Han fikk sendt ut et nødsignal via en radio i fiskehytten, og ble plukket opp like etter.

Det panamanske skipet var på vei mot Japan, og tok Adilang med seg. Den 6. september ankom skipet Japan, og to dager etter ble han gjenforent med familien sin i Indonesia.