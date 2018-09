​Det var en lokal innbygger som oppdaget slangen i sin egen hage.

Den ikke-navngitte personen kontaktet Virginia Herpetological Society for identifisering, og en statsherpetolog hentet slangen for å studere den, skriver CNN.

– Ville, tohodete slanger er veldig sjeldne, siden de ikke lever særlig lenge, skrev J.D. Kleopfer i Virginia Department of Game and Inland Fisheries på Facebook på torsdag ifølge CNN.

Eastern Copperhead-babyen ble sendt til the Wildlife Center of Virginia for radiografi for å avgjøre hvordan begge hodene fungerte med kroppen.

– Det virker som det venstre hode er mer dominant. Det er generelt mer aktivt og responderer mer til stimulans, skrev the Wildlife Center of Virginia i en uttalelse fredag.

– Radiografene oppdaget at den tohodete slangen har to luftrør, to spiserør (der den høyre er mer utviklet), og at de to hodene deler hjerte og lunger. Basert på anatomien vil det være bedre for det høyre hodet å spise, men dette kan være en utfordring siden det venstre hodet virker å være mer dominant, står det videre i uttalelsen.

Slangen tas nå hånd om av profesjonelle, og hvis den overlever vil den sannsynligvis bli plassert i en utdanningsfasilitet.