Med spader, hakker og rå muskelkraft er rundt 500 innbyggere i den afrikanske landsbygda Rubagabaga i Rwanda nå i full gang med å grave en vannkanal som skal sørge for at de får strøm for aller første gang.

Samtidig pakkes en container med et kompakt vannkraftverk utviklet av ingeniører i Mo i Rana i Nordland.

Det kompakte minikraftverket skal sørge for over ett hundre arbeidsplasser i landsbygda som ligger 100 kilometer fra hovedstaden Kigali. Landsbyen har to tusen innbyggere.

Trodde det var tull.

Firmaet, Hanseth Energi i Nordland, innrømmer at de trodde de første mailene de fikk bare var tull og tøys, men i stedet for å la de gå i søppelboksen valgte firmaet denne gangen å svare.

– Man får mye rart fra Afrika og rundt omkring, men denne gangen så valgte vi å ta tak i dette her. Så fant vi ut at vi måtte finne på noe lurt når vi først skulle levere noe til Afrika. Det er jo ikke bare å reise dit å montere en turbin, forteller Øyvind Brattland, daglig leder hos Hanseth Energi.

Dette angrer ikke selskapet på i dag. Det ble fort god kjemi mellom Haneseth energi i Nordland og selskapet East African Power.

Det var avisen helgelendingen.no som først omtalte saken.

Bedriften i Mo i Rana jobber til daglig med å utvikle forskjellige typer løsninger for minikraftverk. Etter at kontakten og finansieringen rundt prosjektet var i orden, begynte de ansatte med en prototype. Nå er den klar for sending.

Hundre arbeidsplasser

– Hele dette anlegget som er kompakt inne i en flyttbar container ville ha produsert kraft til vel 150 husstander, men i Afrika vil det bli langt flere, forklarer Brattland.

Konseptet er enkelt.

– Vann inn og en turbin sørger for strøm ut. Enkelt forklart, forteller Brattland.

Den norske teknologi skal gi over 100 lokale arbeidsplasser.

– Ja det dreier seg om arbeidsplasser innen mekanisk industri, de har planer om å bygge noe systuer og de skal opp med skoler og bibliotek samt treindustri, sier Øyvind Brattland.

I slutten av november er containeren på plass og skal begynne å produsere strøm. På den siste strekningen fram til Rubagabaga må containeren bære av lokalbefolkningen siden det ikke finnes noen vei frem til plassen det kraftverket skal produsere strøm.

Et industri eventyr.

Prosjektet, som har en prislapp på tre og en halv million, skal blant annet finansieres ved hjelp av norske rente løsninger i forbindelse med eksport til utviklingsland. Det betyr at man tilbyr lån med svært lav rente til slike land.

Dette kan uansett bli starten på et nytt industrieventyr for Mo bedriften.

– Vi synes at dette er veldig artig og vi er veldig stolt over å få være med på prosjektet, sier Brattland.

– Vi har tenkt veldig mye på dette med etikk og moral, er det riktig å være med på dette. Vi ser jo at etter hvert som vi har dykket inn i prosjektet så ser vi at dette er med på å skape bedre livskvalitet, sier Øyvind Brattland, daglig leder i Haneseth Enerig i Mo i Rana.