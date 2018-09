Nettstedet aldrimer.no skriver at tekniske eksperter forsøker å avdekke om den spionsiktede russeren (51) kan ha etterlatt seg avlyttingsutstyr i Stortinget.

Ifølge VG er minst ni printere på Stortinget merket med advarselen «Må ikke brukes».

Printernekten er et av flere forebyggende tiltak, bekrefter Jorunn Nilsen, leder ved seksjon for presse og samfunnskontakt på Stortinget.

– Hvilke andre tiltak vi har innført kan jeg dessverre ikke gå inn på, sier Nilsen til TV 2.

Avisen skriver at printere er et vanlig mål for hackere. Dette settes i sammenheng med den mistenkelige oppførselen som 51-åringen viste under seminaret før helgen.

51-åringen som er siktet for å ha hentet informasjon fra Stortingets trådløse nettverk, ble pågrepet fredag kveld av PST på Gardermoen, etter å ha deltatt på et seminar på Stortinget.

Ifølge aldrimer.no foretas det tekniske undersøkelser inne i Stortingets kinosal, som ble brukt under behandlingen av den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bistår i arbeidet med de tekniske undersøkelsene.

Dessuten undersøkes det om 51-åringen kan ha forsøkt å hacke mobiltelefoner, eller tilrettelagt for teknisk avlytting.

– Denne type problemstillinger vil være en naturlig del av etterforskningen. Vi forsøker jo å finne ut hva han har gjort på Stortinget, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til nettstedet.