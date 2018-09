Høsten er her for fullt, og enkelte våknet opp til glimt av snø tirsdag morgen.

Etter ekstremværet «Knuds» herjinger i forrige uke hadde nok mange håpet på en pause, men allerede tirsdag kveld vil det brake løs igjen langs norskekysten.

Et lavtrykk øst for Jan Mayen vil sige østover i løpet av tirsdagen, samtidig som et kraftig lavtrykk ved Island vil trekke inn i sentrale deler av Norskehavet.

Kan bli full storm

De to lavtrykkene vil bringe med seg mildere temperaturer, men også nedbør og vind. Mye vind.

– Det er en ny runde med mye (u)vær i vente. Det begynner litt tirsdag. Vi har et kraftig lavtrykk ved Island som trekker inn i Norskehavet onsdagen. Dette gir ny runde med kraftig vind og nedbør og vind. Tirsdag kan området fra Stad til Frøya utenfor Trondheim få liten til full storm, men det kan også bli storm i fjellene i Sogn og Fjordande, Møre og Romsdal og Oppland, forteller vakthavnende meteorolog hos Storm Geo, Ina Ynnesdal, til TV 2.

Hun ber folk ta sine forholdsregler før den kraftige vinden treffer.

– Hvis man ikke allerede har sikret løse gjenstander bør man gjøre dette, og hvis man har festet dem, er det ingen grunn til å løsne dem igjen. Det er mye urolig vær i vente, og det kan komme et nytt kraftig lavtrykk allerede lørdag, forteller hun.

Oransje varsel

Lavtrykket vil også bringe med seg store nedbørmengder. Dette går verst ut over Vestlandet, der det kan komme 70 til 100 millimeter i løpet av ett døgn fra tirsdag morgen til onsdag morgen.

Regnskyllet blir så intenst at Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for Hordaland og Rogaland for perioden tirsdag kveld til onsdag morgen. Oransje varsel er den nest høyeste garderingen, og indikerer at det er en alvorlig situasjon der folk bør være forberedt. I Sogn og Fjordane er det sendt ut gult farevarsel for nedbør i samme periode.

VÅTT: Et kraftig lavtrykk bringer med seg mye nedbør og kraftig vind inn over Norskekysten når det treffer land tirsdag og onsdag.

Trønderne og nordlendingene kan få mellom 50 og 80 mm i samme periode, ifølge meteorologens prognose, men får altså desto kraftigere vind.

Ynnesdal forteller at folk i Sørøst-Norge og i Finnmark slipper billig unna lavtrykkene som vil herje tirsdag og onsdag.

– De slipper unna, men de kan nok oppleve litt kraftige vindkast i Agder og vestlige og nordlige deler av Østlandet. Det kan også litt spredt regn fra tirsdag kveld enkelte steder på Østlandet. Det samme gjelder for ytre strøk i Finnmark, sier hun.