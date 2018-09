Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.29 mandag.

– Jeg kan bekrefte at det er snakk om en dødsulykke etter et sammenstøt mellom lastebil og syklist. Vi jobber på stedet for å få klarhet i hendelsesforløp og hva som skjedd, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til TV 2.

Pårørende er foreløpig ikke varslet,

Veien er helt sperret og vil bli det over lengre tid, opplyser Agder-politiet.

– Det blir omdirigering på stedet, sier Hyberg.

Krimteknikere fra politiet og Vegvesenets ulykkesgruppe er varslet.