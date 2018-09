Når Heimevernet kjøper inn helt nye feltvogner, er det ikke snakk om noen få biler.

Nei, her snakker vi helt andre volumer. Nærmere bestemt 360 biler i første omgang, med opsjon på inntil 700 biler totalt sett.

Anbudet på nye feltvogner til Heimevernet ble utlyst våren 2017, Nå er det klart hvem som stakk av med seieren – og hvilken modell vi skal få se mange av i "uniform" de kommende årene.

Varighet på 7 år

Vinneren av anbudet ble Volkswagen Nyttekjøretøy – og pickupen Amarok.

Amarok har i flere år vært en bestselger innen pickup-segmentet.

– Det er en stor dag for oss å undertegne en så betydelig avtale og samtidig motta bestilling på 360 Amarok her på Lutvann i dag, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

Importøren Harald A. Møller AS og Forsvarsmateriell har inngått en avtale med varighet på inntil 7 år for leveranse av feltvognene. Avtalen gjelder i tillegg inntil 20 år for service og ettermarkedstjenester, etter at siste bil er levert.

Gabriels militærbil er fortsatt i bruk i Russland

Det norske Heimevernet har i dag feltvogner fra Mercedes som virkelig begynner å trekke på årene. Foto: Jesper Vigander Edwin / Forsvaret.

Store forventninger

– For Heimevernet vil de nye feltvognene bidra til økt operativ evne for innsatsstyrkene i hele landet. Nå er vi ivrige etter å ta fatt på det endelige og viktige design og utviklingsløpet frem mot leveransene. Vi ser frem til et godt samarbeid med Harald A. Møller, og vi har store forventinger til leveransene, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

– Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten, og ser fram til å levere de første bilene til Heimevernet i juli 2019, sier Håkon Wirak, i en pressemelding.

Se hva Ingvar har gjort med sin Amarok

Dette blir "arbeidsplassen" til mange i Heimevernet framover. Komfort og kjøreegenskaper ligger på et helt annet nivå enn dagens feltvogner fra Mercedes.

Biler fra 80-tallet

Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de går til påbygger i Nederland. Det er selskapet Modiforce som skal gjøre denne jobben, de har for øvrig samme eierskap som Volkswagen-importøren i Nederland. Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.

PS: Heimevernet har i dag Mercedes Geländewagen feltvogner som har vært i bruk siden 80-tallet. Disse har passert planlagt levetid og har også sikkerhetsmessige mangler. De har for eksempel ikke veltebøyle eller sikkerhetsseler for passasjerene.

LES MER: Her er Forsvarets nye superbiler

Litt mer luksus: Sjekk denne bobilen

​