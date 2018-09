De franske bilprodusentene har generelt vært trege med både SUV-er og elektriske drivlinjer. Men nå skjer det mye hos dem, også på denne fronten.

Peugeot gjør seg klare til det de selv kalller en ladbar offensiv. Neste år kommer de nemlig med fire ladbare modeller, blant dem en bil som bør ha svært gode forutsetninger til å bli en bestselger i Norge. Konkret handler det om to ladbare versjoner av familiebilen 508, og to av crossoveren 3008.

Sistnevnte har vært en stor opptur i det norske markedet de siste par årene. Det er grunn til å vente at salget øker ytterligere når 3008 nå kommer som ladbar hybrid og ikke minst: Også med 4x4.

50 kilometer på strøm

3008 GT Hybrid4 heter denne versjonen. Bensinmotoren yter 200 hestekrefter. I tillegg er den utstyrt med en elektrisk motor både foran og bak. Disse yter 110 hestekrefter per stykk. Den såkalte systemeffekten er på 300 hestekrefter, som altså blir plantet til bakken gjennom alle fire hjulene.

0-100 km/t går unna på kjappe 6,5 sekunder. Batteripakken har en kapasitet på 13,2 kWt, dette gir en elektrisk rekkevidde på 50 kilometer etter den nye og strengere målemetoden WLTP.

3008 Hybrid kommer også i en utgave med "bare" forhjulstrekk.

Nye og ladbare fra Peugeot: Fra venstre 508 SW, 508 sedan og 3008.

Batterier under baksetet

Familiebilen 508 kommer som ladbar hybrid både på sedan og stasjonsvogn. Her kombineres en bensinmotor med turbo og 180 hestekrefter og en elektrisk motor med 110 hestekrefter i tillegg. Den totale systemeffekten er 225 hestekrefter.

Batteriet har en kapasitet på 11,8 kWt, dette sikrer en elektrisk rekkevidde på over 40 kilometer etter WLTP-normen.

Batteripakken er plassert under baksetet, dermed spiser den heller ikke av bagasjerommet. Her er det fortsatt 487 liter for 508 sedan og 530 liter for stasjonsvogna SW.

508 skal klare "over 40 kilometer" på ren strøm.

Holde igjen strømmen

Peugeot har utviklet flere kjøreprogrammer på sine ladbare hybrider. Zero Emission betyr at bilen går 100 prosent elektrisk. Sport gir mest mulig effekt, mens Hybrid tilpasser seg sjåførens kjøremønster.

LADETIDER 8 timer med standard kontakt (3,3 kW, 8A)

4 timer (3.3 kW 14A)

Under to timer med veggboks (6.6 kW 32A) Ladekontakten på bilen er symetrisk plassert på motsatt side av tanklokket. ​

Alle kjøreprogrammer er tilgjengelige i 100 prosent elektrisk kjøring, avhengig av batteristatus

I kjøremodus Zero Emission har de ladbare hybridene en toppfart på 135 kilometer i timen.

En egen funksjon kalt e-SAVE gjør det mulig å reservere strøm til bruk i fremtiden.

Hvis man for eks. kjører på motorveien, kan man reservere 10 km, 20 km eller hele batteriet, til elektrisk kjøring i bystrøk eller lignende. Dette for å sikre elektrisk rekkevidde der det gir mest gevinst.

