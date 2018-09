I mandagens episode av Jakten på kjærligheten drar bøndene på gruppedate med sine friere på Engø gård.

Matsmaking

Jakten-bonden Kristoffer Heldal (30) gjør alt han kan for å sjarmere sine damer. Bonden fra Drangedal tar blant annet med frierne til skjærgården for å smake på forskjellige skalldyr og snegler.

Kristoffer er glad i å lage mat og liker å kokkelere ute i naturen. Han fyrer opp stormkjøkkenet og imponerer jentene.

– Jeg gjorde dette for å vise en annen side av meg selv. For meg betyr det mye å høste av det naturen har å by på. Samtidig som dette var en måte å vise min «humor» på. Jeg syntes det er veldig gøy å spise rare ting og det å se andres reaksjoner, enten de syntes det er godt eller vondt er spennende. Mat gir samhold, sier Kristoffer til TV 2.

– Tørre å smake på nye ting

For Kristoffer er det viktig å finne ei jente som tar utfordringer og som kan utfordre seg selv på flere arenaer. Frierne var flinke og smakte på maten han serverte. Frieren Anita likte godt å bli satt på prøve med maten.

– Jeg tror ikke favorittmaten har noe å si for om man eventuelt kan bli et bra par. Men jeg tror ikke det er negativt heller å tørre å smake på nye ting, sier frieren Anita Aas Kristiansen.

Snegler på menyen

Da Kristoffer dro frem snegler på menyen var det mange som var litt mer nervøse på det de skulle smake. Noen brakk seg, men gjennomførte matsmakingen til tross for at det var mindre delikat.

– Reaksjonene hos jentene var etter det jeg husker ikke overveldende. De var ganske skeptiske til å spise snegler og da spesielt Tanita. Men alle jentene fortjener skryt, da de tok denne utfordringen på strak arm. Husker at jeg i ettertid angret på at jeg ikke fant noe enda mer utfordrende, avslutter Kristoffer til TV 2

