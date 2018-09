Mannen er i Asker og Bærum tingrett dømt for oppfordring til terrorhandlinger og opplæring i terrormetoder.

Det var NRK som først meldte om dommen.

I januar ble det kjent at den tidligere Aker Solutions-ansatte var tiltalt for å ha spredt informasjon knyttet til terror på internett og for å ha oppfordret til drap.

Mannen i 50-årene jobbet, inntil han ble pågrepet 11. mai 2015, som ingeniør i Aker Solutions på Fornebu.

Mannen er norsk statsborger, men opprinnelig fra Irak. Han nektet straffskyld da tiltalen ble kjent, og hevdet at han tvert i mot ønsket å jobbe mot terror.

– Hans formål har vært å infiltrere, og å fremme vestlige interesser. Han har vært på en rekke ekstremistiske sider, det har han vært klar på. Han har, utfra sitt sekulære ståsted, hatt en tanke om at ved å fremstå som islamist og radikal, så vil han kunne tilegne seg informasjon som han kan bruke i sin kamp mot IS, sa forsvarer Brynjar Meling til TV 2 da tiltalen ble kjent.

I dommen heter det at mannen har deltatt i kommunikasjon på det jihadistiske nettforumet Al Platform Media, der medlemmene uttrykker støtte og sympati til ISIL.

«Han oppfordret herunder ved to anledninger til å iverksette terrorhandling ved at han den 28. november 2014 oppfordret til å angripe pilotene som tjenestegjør i flyvåpenet til Assad-regimet», står det i dommen.

På det samme forumet forklarte mannen hvordan man lager en bombe, etter å ha beskrevet sin tekniske kompetanse.