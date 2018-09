- Høyre og Ap har blitt mer like

«Jeg har bevisst valgt ikke å skissere noen konkret løsning her i denne boken, men vil selvsagt gi mitt råd direkte til partiet når vi tar samarbeidsdebatten i partiets organer», skriver KrF-lederen i siste avsnitt i sin nye bok «Det som betyr noe».

Mer åpent enn tidligere

Det er knyttet stor spenning til hvor partiet vil lande i spørsmålet om hvem de vil samarbeide med. Fredag samles partiets landsstyre for å starte debatten.

«I et politisk landskap i endring, der flere partier er i bevegelse, er KrFs valg mer åpent enn tidligere», skriver Hareide.

I 2017 valgte landsmøtet i KrF å støtte Erna Solberg som statsminister, uten å lukke døra for samarbeid med venstresiden, dersom partiets foretrukne regjeringsalternativ Høyre, KrF og Venstre ikke lot seg realisere.

Holder døra åpen for Ap

«Jeg tror endel KrF-ere holder denne døra åpen fordi de ser at Høyre og Arbeiderpartiet blir mer og mer like i for oss sentrale verdispørsmål», skriver KrF-lederen i boka.

KrF har deltatt i alle ikke-sosialistiske regjeringer som har bestått av flere partier etter andre verdenskrig – bortsett fra Erna Solbergs.

«Det er ikke tilfeldig. I tidligere samarbeidsregjeringer har sentrum alltid hatt en sterk politisk tyngde. En regjering med et stort Høyre og et sterkt Fremskrittsparti har ikke et slikt tyngdepunkt. I samarbeidet med Solberg-regjeringen har vi ofte fått jobben med å være bremsekloss. Den betegnelsen er som regel ikke positivt ment når den brukes om oss», skriver Hareide.

Skryter av Støre

I boken skryter han av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

«Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støres ledelse fremstår når det gjelder respekt for det livssynsåpne samfunnet. For meg bekrefter det den Jonas jeg opplever som en mer sentrumsøkende og livssynsåpen Ap-leder enn mange av lederne partiet har hatt tidligere. Han er ikke opptatt av gamle dogmer, men av å lede et sosialdemokratisk parti for vår tid.»

Økt avstand til Høyre

Samtidig beskriver han den politiske avstanden til Høyre som stadig større.

«Noen ganger hører jeg knapt forskjell på SVs og Høyres talspersoner når de diskuterer familiers valgfrihet. Regjeringssamarbeidet med de liberalistiske partiene Fremskrittspartiet og Venstre forsterker denne trenden.»

Han mener Høyre de siste årene har tatt flere skritt vekk fra Kristelig Folkeparti.

«Høyre består av en konservativ fløy og en liberalistisk fløy. Det er ingen hemmelighet at politikere som Torbjørn Røe Isaksen og Tone Wilhelmsen Trøen vekker større begeistring i KrF enn representanter for partiets liberalistiske fløy. Men beklageligvis ser det ut til at det er den liberalistiske fløyen som styrker seg i Høyre. Vi så senest et eksempel på dette under Høyres landsmøte våren 2018, der den liberalistiske fløyen vant alle de store slagene i debatten om bioteknologi. Partiet er ikke lenger en så sterk alliert i kampen mot sorteringssamfunnet», heter det i boken.