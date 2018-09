Mandag kveld er det duket for storslått galla og rød løper når «The Best FIFA Football Awards» går av stabelen.

Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) og Liverpools Mohamed Salah er nominert til den prestisjetunge utmerkelsen «FIFAs årets spiller i verden».

Egypts assistentmanager Hany Ramzy føler seg sikker på at Salah slår både Ronaldo og Modric og går til topps i den TV 2 Sport 2 og TV2.no-sendte kåringen.

– Årsaken til at jeg tror Salah vinner er på grunn av den reisen han har hatt for å oppnå det han har gjort, sier Ramzy, ifølge Goal.com, og fortsetter:

– Å komme tilbake til England etter skuffelsen i Chelsea, og bli Premier Leagues toppscorer, komme til finalen i Champions League og lede sin nasjon i VM for første gang på 28 år, er noe helt unikt, mener han.

– FIFA bør se hele bildet

Salahs landsmann ramser opp enda flere argumenter for at Salah bør vinne prisen.

– Dersom FIFA ser det store bildet, og tar med i vurderingen hvor hardt Salah har jobbet og hvilke kulturbarrierer han har taklet for å nå sitt nivå, så må Salah vinne prisen, slår treneren fast.

– Han har klart å takle forskjellige kulturer og gjort mye positivt for folk med ulik bakgrunn, konkluderer han.

Ramzy minner om at Salah er et ikon for alle nasjoner i både Midtøsten og Europa.

– Mohamed Salah er et ikon for hele den arabiske verden. Han er en ekte ambassadør for det arabiske folk, en ung mann med store ambisjoner som har vunnet hjertene til millioner av mennesker i hele verden på grunn av sin eksemplariske oppførsel både på og utenfor banen, roser han.

Det er imidlertid ikke alle som tror at Salah stikker av med FIFAs prestisjetunge pris.

– Modric er den store favoritten

Oliver Kahn, som ble kåret til årets keeper i verden både i 1999, 2000, 2001 og 2002, utpeker Real Madrid-stjernen Luka Modric til den soleklare favoritten.

Lionel Messi endte som kjent ikke en gang blant de tre siste nominerte.

Nominert til verdens beste spiller 2018: Herrer:

Cristiano Ronaldo, Juventus

​Mohamed Salah, Liverpool

Luka Modric, Real Madrid Kvinner:

Ada Hegerberg, Lyon

Dzsenifer Marozsan, Lyon

Marta, Orlando Pride

– Cristiano Ronaldo var sensasjonell igjen i Champions League. Lionel Messi hadde egentlig ikke en stor sesong med tanke på titler. Han var usynlig i mye av VM, og maktet ikke å markere seg i VM. Kroatia var den store overraskelsen i VM. Luka Modric vant Champions League og var helt strålende i VM. Han er den store favoritten til å vinne FIFA-prisen i år, slår Tysklands tidligere keeperkjempe fast overfor

