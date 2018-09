Liverpool-kampen som startet alt: – Uten den, så ville ikke Chelsea vært det samme i dag

Se Chelsea-Liverpool på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium lørdag fra 18.00.

Scenen er Stamford Bridge, 11. mai 2003.

Et dramatisk klimaks for Premier League-sesongen. Chelsea møter Liverpool, og trenger kun uavgjort for å sikre Champions League-plass den kommende sesongen. Gjestene fra Liverpool må vinne om de skal snyte de blå for 4. plassen, i det som blir omtalt som «20-millionerspundkampen» i engelsk media.

På Chelsea-benken sitter blant andre Gianfranco Zola, klubblegenden som av klubbens tilskuere noen måneder tidligere er kåret til de blås beste spiller gjennom tidene. Det er hans siste kamp. På tribunen henger flaggene. «Do It for Zola, and one more year. Do it for the chairman. Do it for us. And do it for yourselves. You deserve it.»

I den nyeste sesongen av Gary Neville’s Soccerbox, en programserie du kan se på TV 2 Sumo, snakker italieneren opp viktigheten av nettopp denne enkeltkampen for 15 år siden, og det faktum at klubben fra Vest-London overvant Liverpool og tok seg inn i Champions League. På tribunen satt nemlig en styrtrik russer, som kun uker senere kjøpte opp klubben. Resten er historie.

– Den var veldig, veldig viktig. En av grunnene til at Roman Abramovitsj kjøpte klubben var at Chelsea var i Champions League. Uten den, så ville ikke Chelsea vært det samme i dag, sier mannen som i sommer returnerte til Stamford Bridge i kapasitet av å være assistenttrener under landsmannen Maurizio Sarri.

– Abramovitsj kjøpte klubben dagen etter jeg var enig med ny klubb. Så prøvde han å kjøpe meg tilbake

Til selve kampen i 2003 hadde daværende Chelsea-sjef Claudio Ranieri bestemt seg for å starte med Zola på benken, noe TV-produsentene den gang selvsagt valgte på å fokusere på før kampstart. I dag ler den lille tryllekunstneren av de surmulende bildene av seg selv fra den gangen, men avslører også at han, til tross for at kontrakten gikk ut ved sesongslutt, ikke var 100 prosent sikker på at det var hans siste kamp i London.

– Du kan se at jeg ikke var veldig glad. Men jeg visste ikke at jeg definitivt kom til å forlate klubben. På det tidspunktet visste ingen at Roman Abramovitsj kom til å kjøpe klubben, men jeg tror ikke det ville ha endret noe. Jeg hadde alltid drømt om å avslutte karrieren i Cagliari, forteller Zola.

Det ble nemlig ingen ny Chelsea-kontrakt. I stedet fortsatte karrieren på Zolas barndomsøy Sardinia, med to sesonger i Cagliari, mens Chelsea startet sin moderne storhetstid under russisk eierskap.