– Folk her oppe i nord er litt skeptiske til elbiler, men det forstår jeg rett og slett ikke. Her i Kautokeino er det 3.000 innbyggere, mange familier har flere biler, men allikevel finnes det bare tre elbiler.

Det forteller Kjell Roger Hætta (43). Han var faktisk den første som hadde elbil i Kautokeino. Nå har han nettopp kommet hjem med sin andre.

Hjem, etter en tur som må beskrives som noe over middels drøy.

Det ble 1.700 kilometer fra Oslo, via Sverige og Finland før endestasjonen hjemme, for Hætta som til daglig jobber i ambulansetjenesten for Finnmarkssykehuset.

– Langt, ja, men det var en fin-fin tur, forklarer den spreke finnmarkingen.

Ikke noe problem med elbil nordpå

– Du sa dette var din andre elbil. Hva har du hatt tidligere og hvordan fungerer det egentlig med elbil så langt nord?

Lading nummer tre av tolv, var i Falun i Sverige på vei nordover. Foto: Privat.

– For å ta det siste først: Det fungerer helt utmerket med elbil her. Hvorfor skulle det ikke gjøre det? Det eneste jeg skulle ønske meg er noen flere hurtigladere. Det er jo litt avstander her oppe. Men til småkjøring går det helt fint og har man lademuligheter hjemme, kan veldig mye av den daglige småkjøringen gjøres like enkelt, billig og utslipps-fritt som på Østlandet.

– Vi hadde en Nissan Leaf tidligere også, men da den eldre utgaven. Så erfaringen med elbil har vi absolutt. I tillegg har vi en større VW Passat, ladbar hybrid, for lengre turer. Vi kjøpte egentlig elbilen for å ha som bil nummer to, men opplever at vi bruker denne mer og mer og at fossilbilen blir mer nummer to-bil. Akkurat det blir nok ytterligere forsterket med den nye bilen, tror Hætta.

– Men hvorfor kjøpe i Oslo? Det må da finnes forhandlere litt nærmere?

– He, he... Ja, det gjør jo det. Det var litt tilfeldig at det ble slik. Men Oslo-forhandleren Birger N. Haug hadde akkurat den bilen vi hadde lyst på, med riktig farge og utstyr og som de kunne levere fort. Så da var jo det veldig enkelt. Som "bonus" fikk jeg meg en fin kjøretur, forteller den blide og hyggelige finnmarkingen.

Siste hurtiglading i Finland

Men 1.700 kilometer med elbil fordrer noen ladinger underveis. Det ble det da også. Hele 12 stykker, før nyervervelsen kunne rulle inn på tunet hjemme i Kautokeino.

Etter 1.700 kilometer var nybilen hjemme. Da fikk den en vask før sjåføren tok en velfortjent hvil. Foto: Privat.

– Ja, og det var ikke noe problem det egentlig. Hurtigladerne er jo geniale og noen pauser underveis skal man jo uansett ha.

– Den største utfordringen var den siste delen av turen. Den siste hurtigladeren var i Pello i Finland, derfra er det fortsatt et stykke hjem, så da ble det langsom lading derfra. Så lade-infrastrukturen nordover kunne vært bedre.

– Totalt ble det tolv ladinger, noe som igjen gir drøyt 17 mil mellom hver lading. Det er helt greit, bilen går jo lengre , og jeg ladet ikke helt fult, og kjørte den heller ikke helt ned, på den måten går det raskere, forteller den erfarne elbilisten.

Litt bedre på alt

– Helt til slutt Hætta, hva er den største forskjellen på den nye og den gamle Leaf – nå som du her erfaring fra begge?

– Selve kjøreopplevelsen er ganske lik, men den nye går stillere. dessuten så er rekkevidden bedre, den er liksom litt mer påkostet og litt finere overalt. Ikke minst gjelder det utseendet. Så en drøy tur til tross, jeg har ikke angret på hverken på bilbyttet eller elbil-valget ett sekund.

– Jeg er bare veldig fornøyd og litt sliten etter en lang tur, avslutter Hætta.

