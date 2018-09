Da Marits (46) mann holdt rundt henne, måtte hun si nei

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel. Foto: Katrine Lunke

– Senskaden kan oppleves som veldig hemmende. Det kan være smertefullt, og du kan egentlig oppleve at du slettes ikke er frisk, selv om du er frisk av kreften, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til TV 2.

– Så mye som 70 prosent sier at de har fått mindre sexlyst etter å ha blitt frisk av kreften, sier Ryel.

Undersøkelsen viser også at svært få, bare fem prosent, tar opp problemene med fastlegen sin.

– Vi må våge å si det

Randi Gjessing er kreftsykepleier og spesialist i sexologisk rådgiving, og jobber ved urologisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Den vanligste problemstillingen er nedsatt eller fraværende sexlyst. Kvinnen kan bekymre seg over hvordan dette går ut over parforholdet. «Vil mannen min fortsatt ha meg selv om jeg ikke har lyst på sex?». For single kvinner er det tanker som, «er jeg attraktiv som har hatt brystkreft?», forteller hun.

Gjessing mener at informasjonen fra helsevesenet om seneffekter knyttet til sex, ikke er god nok. Hun tror helsepersonell kan vegre seg for å slå fast overfor pasienter at livet vil forandre seg etter kreften.

– Men jeg tror vi må våge å si at livet blir faktisk ikke blir helt som før, sier hun.

Randi Gjessing mener helsevesenet må våge å prate mer om senskader. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Jeg opplever at kvinner ikke får god nok informasjon om hva som kan forventes, og således blir utfordringene enda større.

– Partner trekker seg unna

Problemene i sexlivet kan også påvirke parforhold. Noen partnere kan bli utålmodige på å gjenoppta sexlivet etter behandling, mens andre er mer tilbakeholdne.

– Jeg ser også ofte at partner trekker seg litt unna intimitet med kvinner for å ikke «trenge seg på», sier Gjessing.

– Dette er ment som å være hensynsfull, men kan oppfattes av kvinnen som hun ikke er attraktiv lenger. Kvinnen kan unngå nærhet, av frykt for å bli tolket som «nå vil jeg ha sex». På denne måten blir misforståelser årsak til mindre intimitet og nærhet, fortsetter hun.

Gjessing holder flere foredrag og kurs for dem som sliter med å få sexlivet til å fungere etter kreft. Dette benyttet Marit og mannen seg av, med god effekt.

– Vi lærte oss å prate sammen og være åpne. Det hjalp oss mye. Også fant vi nye måter å vise intimitet på, som for eksempel å holde hverandre i hånda. Det ble vår måte å holde rundt hverandre på, sier hun.

Etterlyser mer åpenhet

For Marit kom problemene med intimitet og sex som en stor overraskelse. Hun opplevde at leger og helsepersonell ikke forberedte henne godt nok på hva som ventet etter friskmeldingen.

BEHANDLING: Marit gikk gjennom 16 tøffe cellegiftkurer før hun ble kreftfri. Foto: Privat

– Jeg skjønner at de ikke skal svartmale det, for det er tøft nok det du skal gjennom med cellegiftkurer. Men jeg skulle ønske jeg hadde litt informasjon om hva som kunne skje, sier hun.

Nå håper hun åpenheten kan føre til at færre føler seg alene i en slik situasjon, og at tabuene rundt sexliv og kreft blir mindre.

– Da jeg ble syk, så visste jeg ingenting om det. Det var ikke i tankene mine at sexlivet mitt ville bli forandret. Jeg føler at jeg ville strevd litt mindre, dersom jeg hadde visst, sier hun.