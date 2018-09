Merkevaren deres er en av de sterkeste i bilbransjen, men økonomisk har det ikke alltid gått på skinner for Aston Martin. Historien deres har vært preget av både oppturer og ganske dype nedturer.

Da Aston Martin i fjor klarte å levere overskudd, var det første gang siden 2010.

Nå gjør de seg klare til en offensiv som både skal sikre selskapet økonomisk, og sørge for en solid salgsøkning.

Neste år kommer nemlig Aston Martin med sin aller første SUV. Den har vi sett som konseptbil i flere år allerede. Da har den gått under navnet DBX, men mye tyder på navnet på produksjonsklar bil blir Varekai.

Doble salget

Nå jobbes det på spreng med å få fabrikken i St Athan i Wales klar til produksjonsstart tidlig neste år. Her gjør de om tre gamle hangarer, til bilfabrikk.

Og der skal det gå unna. Mens Aston Martin i fjor solgte såvidt over 5.000 biler totalt sett, skal den kommende SUV-en etter planen minst doble dette antallet. Produksjonsmålet ligger nemlig på 5.000 biler årlig, med muligheter for å øke dette hvis etterspørselen tilsier det. Kapasiteten er nemlig høyere.

Her mener også mange at Aston Martin er forsiktige med sitt anslag. Etterspørselen etter dyre og eksklusive SUV-er har aldri vært høyere, samtidig som en rekke konkurrenter har meldt seg på de siste årene.

Slik ser interiøret ut i konseptbilen DBX. En løsning med to separate bakseter er ikke usannsynlig når vi kommer til produksjonsklar bil.

72 prosent har også SUV

Lamborghini, Maserati og Bentley er her allerede. Snart kommer Rolls-Royce med sin første bil i denne klassen og det er også kjent at Ferrari er i full gang med å utvikle SUV.

Aston Martins research har vist at så mye som 72 prosent av deres eksisterende kunder også har en SUV i garasjen (eller kanskje snarere; garasjene).

Her er det to modeller som utmerker seg: Porsche Cayenne og Range Rover. Målsetningen er naturligvis at disse eierne nå skal kjøpe Aston Martins egen SUV i stedet.

Samarbeider med Mercedes

Aston Martin har i mange år fått erfare at det er dyrt å være liten i bilbransjen. Det å utvikle nye modeller er svært kostnadskrevende. Og skal man henge med på utvikling av motor og drivlinjer, krever det store investeringer - eller samarbeid med andre. En samarbeidsavtale Aston Martin har inngått med Mercedes-konsernet er svært viktig her.

Det er blant annet ventet V8-motor fra Mercedes i SUV-en. Aston Martin har også snakket om en hybridløsning, samtidig som de skal mene at ladbar hybrid ikke oppfattes som eksklusivt nok i målgruppen...

Konseptutgaven har bare to dører og svært lav taklinje. I tillegg til å få to ekstra dører, vil produksjonsklar bil også bli en god del høyere.

Det er grunn til å vente en bil som virkelig tar mål av seg å flytte grensene i klassen. Det gjelder både på design, ytelser og kjøreegenskaper.

Aston Martin har holdt kortene tett til brystet når det gjelder design. Men de har bekreftet at produksjonsklar bil kommer til å se ganske annerledes ut enn denne, konseptbilen DBX.

Selger godt i Norge

Aston Martin har gjort et poeng ut av at praktiske hensyn ikke skal gå ut over designet. Dette skal bli en bil som virkelig skiller seg ut i trafikken, med klare referanser til merkets sportsbiler.

Prislappen blir nok helt klart også deretter. Dette kommer til å bli en av verdens dyreste SUV-er og dermed ikke noen dagligdags syn. Akkurat det er nok viktig for mange av de potensielle kjøperne.

At biler som dette også har et marked i Norge, har vi fått flere bevis på de siste årene. Ett av dem er Lamborghini Urus. Tross en prislapp på over tre millioner kroner, regner den eksklusive bilforhandleren Autoxo å selge 20 eksemplarer av Urus i år og neste år.

Se video: Her innvier de fabrikken sin – med stil!