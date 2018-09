– Det er ganske lite av disse næringsstoffene, så det blir veldig fortynnet ut i sukkeret, forklarer seniorforsker ved Nofima, Svein Halvor Knutsen.

Den gjengse oppfatning

Han har gjort en vurdering ut i fra Matvaretabellen, og bruker c-vitamininnholdet fra et eple for å belyse forholdene. For å få i deg samme c-vitamininnhold som fra et eple, må du spise 266 teskjeer med honning.

På spørsmål om hvorfor han tror at honning kan oppfattes som sunnere svarer han:

– Honning er jo et naturprodukt og det ser fint ut. Vi har hørt mye om raffinering og bearbeidet mat, og sukker er et kroneksempel på bearbeidet mat, sier seniorforsker Knutsen.

At mat er bearbeidet er ikke nødvendigvis negativt sier Knutsen.

Seniorforsker Svein Halvor Knutsen ved Nofima forklarer at du må spise 266 teskjeer med honning for å få i deg like mye C-vitamin som i et eple. Foto: NOFIMA.

– Men det er det folk tror, mener han.

Se Matkontrollen torsdager klokken 20.00 på TV 2 eller på TV 2 Sumo allerede nå.

La humla suse

Det er den totale mengden sukker man får i seg som har størst betydning, mener seniorforskeren.

– En teskje raffinert sukker inneholder fire gram sukker, mens en tilsvarende skje med honning har seks gram sukker, opplyser han.

Honningen er imidlertid søtere på smak, slik at man ikke trenger å bruke like mye honning for å oppnå samme søthet. Hvilken type sukker du bruker spiller altså ikke så stor rolle, ifølge Knutsen.

– Bruk det du synes smaker best, råder han.

Smak av honning

Kaloriinnholdet i honning og sukker er ifølge Knutsen så og si likt, men hva med smaken?

– Vi kan bruke honning til mer enn vi tradisjonelt gjør i dag, mener Veslemøy Hvidsten, birøkter og honning-smaker hos ByBi birøkterlag.

Veslemøy Hvidsten er profesjonell honningsmaker. Foto: Siri Ahmer Nilsen.

Hun mener at det finnes like mange smaker av honning som det finnes av vin, men at vi nordmenn ikke har fått øynene ordentlig opp for honningens ulike bruksområder. Hvidsten sier honning passer utmerket i matlaging eller i drikke, og at man gjerne kan bytte ut sukkeret med honning.

– Honning fungerer utmerket som erstatning for sukker i bakverk eller som topping på yoghurten. Den kan også brukes til glasering av ulike kjøtt og fisketyper, sier hun og legger til,

– ​Eller i julematen. En liten skje oppi rødkålen. Fantastisk!

​