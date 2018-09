Leder i KrF, Knut Arild Hareide, var lenge i tvil, men under en skitur i marka klarnet tankene. Da bestemte han seg for at han ville støtte et mistillitsforslag mot tidligere statsråd Sylvi Listhaug (Frp).

Det kommer frem i Hareides nye bok «Det som betyr noe», som lanseres denne uken.

Tvilte av flere grunner

I boken skriver KrF-lederen at partiet ble nedringt av folk som ville si sin mening om at Listhaug burde gå, eller at kritikken av henne etter den omstridte Facebook-posten var overdrevet.

«Det er også sjelden jeg har sovet så dårlig. Jeg fikk ikke ro. Jeg visste jo at saken ville avgjøres av mitt parti. Lenge var jeg usikker på hva som var det klokeste å gjøre. Det var flere grunner til at jeg tvilte», skriver Hareide.

Helgen før saken kom til behandling i Stortinget kunne TV 2 avsløre at statsminister Erna Solberg var klar til å sette regjeringens skjebne på spill.

GIKK AV: Sylvi Listhaug (Frp) gikk av som justisminister før KrF rakk å stemme for et mistillitsforslag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Sov dårlig

Hareide kaller i boken mistillitsforslaget mot Listhaug for «upløyd mark», fordi mange stilte spørsmål ved at statsråders stilling burde vurderes ut fra hvilken informasjon de gir til Stortinget, og ikke på grunnlag av en Facebook-post.

I Stortinget var KrF på vippen, og deres beslutning ville avgjøre Listhaug og hele regjeringens skjebne. For første gang forteller Knut Arild Hareide om hva partiets stortingsgruppe bestemte seg for bak lukkede dører.

«Konklusjonen ble at vi burde gå for mistillit mot justisministeren dagen etter. Jeg visste at jeg ikke kom til å sove godt den natten. Det stemte. Da jeg våknet dagen etter og gjorde meg klar til å gå på jobb, sa jeg til Lisa at dette nok blir en av de mest krevende dagene i min politiske karriere».

Varslet av medpassasjer

Hareide gikk deretter for å ta t-banen til Stortinget. I boken avslører han at det var en av hans medpassasjerer som fortalte ham om at Listhaug klokken 8 varslet at hun gikk av som justisminister.

«Først litt etter klokken åtte, etter noen minutter på banen, spurte en av medpassasjerene mine om jeg hadde fått med meg siste nytt. «Nei, hva da?» spør jeg. «Sylvi Listhaug går av som justisminister», svarte han. Alle mediene melder det nå, sa han. En stor nyhet ble kringkastet i min lille pause i egne tanker. Jeg jublet ikke. Jeg ble ikke glad heller. Men jeg skal innrømme at jeg ble lettet. Den krevende dagen på jobb hadde blitt litt lettere å håndtere. Det var nødvendig å sette en grense i Listhaug-saken», skriver Hareide i boken.

Han mener Listhaug i lengre tid hadde bidratt til å polarisere norsk politisk debatt, og at Facebook-innlegget var dråpen som fikk begeret til å flyte over.

«Sammen bør vi sørge for at Listhaug-saken blir et tidsskille i den politiske debatten», skriver KrF-lederen.