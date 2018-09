Det har vært en kjølig natt flere steder i landet med temperaturer ned mot frysepunktet flere steder.

Det merkes best i indre Nordland der det snør flere steder mandag morgen.

Snøen blir liggende på Saltfjellet, og kombinert med stiv kuling skaper dette krevende kjøreforhold.

Smell på E6

Også på E6 over Gratangsfjellet er det kommet snøfall, og nødetater er på vei til stedet etter at det er skjedd en trafikkulykke mellom en personbil og en trailer. Skadegrad er foreløpig ukjent. De har fått meldinger om at det er vanskelige kjørefold på stedet.

– Det er meldt om snø på stedet med svært glatt veibane. Det samme gjelder for Saltfjellet. Vinteren er på vei, og oppfordrer bilister som skal kjøre over fjellet om å vise aktsomhet, ser operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Tom-Ove Hammer til TV 2.

Han forteller at snøværet ikke kommer som noen overraskelse på nordlendingene.

– Det er bare å se på globusen og hvilken årstid vi er i, så sier det seg selv at kulden kommer, konstaterer operasjonslederen.

Farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel og ber folk om å være forsiktige når de er ute og kjører, skriver Avisa Nordland.

Storm-meteorolog Ina Ynnesdal deler denne oppfordringen, men kan også berolige folk: Vinteren er ikke her helt ennå.

– Det er nok forbigående. Vi her i Bergen kan også skimte litt snø på Ulrikens topp i morges. Det er kjølig, nordvestlig luft som har truffet landet. Det merker Nordland best med snøfall og den sterke vinden. Snøen kan bli liggende i dag og ut over morgendagen, forteller Ynnesdal til TV 2.

Værskifte tirsdag

Hun forteller at «Kong Vinters» besøk ser ut til å bli av det kortvarige slaget, ettersom mildere luftmasser er ventet å treffe oss allerede tirsdag.

– Tirsdag får vi inn lavtrykk fra vest som bringer med seg varmere luft, og da stiger snøgrensen til over 1000 meter, forteller meteorologen.

Hun oppfordrer folk som har planer om å kjøre over fjellet den nærmeste tiden til å finne frem vinterhjulene og gjøre klar jekken.

– Man hadde også snø enkelte steder på fjellovergangene i Sør-Norge i løpet av helgen, men snøen smelter fort ettersom bakken fortsatt er såpass varm. Man er veldig sårbar med sommerdekk, så skal man over fjellet den nærmeste tiden så bør man være bevisst på hvordan man ferdes, advarer Ynnesdal.