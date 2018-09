Alle bilinteresserte som vokste opp på 70- og 80-tallet, vet hvem Burt Reynolds er. Den amerikanske skuespilleren er ganske enkelt en legende i sin sjanger. Han blir neppe husket som tidenes beste skuespiller, men hovedrollene i actionfilmer som Smokey and the Bandit, Verdens villeste bilrace og Hooper ga ikonisk status likevel.

Men 6. september var det slutt på både film og bilkjøring for 82-åringen. Etter flere år med skrantende helse og sykdom, døde Burt Reynolds.

Burt Reynolds gjorde stor suksess i rollen som the Bandit.

Nå skal bilene hans auksjoneres bort. Her er det noe skikkelige godbiter. Men kanskje kan den minst kjente av dem, være det smarteste kjøpet.

– Skulle vært solgt før

En mann som kan mer enn de fleste om temaet Burt Reynolds og Smokey and the Bandit, er redaktør i AMCAR, Lord Arnstein Landsem. Han har sine meninger om bilene som nå skal selges på auksjonen:

– Burt Reynolds var et ikon for svært mange, og det gjelder også tusenvis av norske bilentusiaster. Det er ganske mange middelaldrende menn i dette landet som har fått sin bilinteresse takket være Burt Reynolds. Nå ble jo dessverre ikke hans gamle dager noen fest, med skrantende helse og økonomiske problemer. Bilene som nå skal selges på auksjonen, var planlagt solgt før Burt uventet gikk bort, sier Landsem.

Det er nok mange som gjerne skulle hatt denne godbiten i garasjen sin ...

Bandit-bilen

På papiret er den mest oppsiktsvekkende bilen Burt sin egen Bandit-tributebil, en 1978 Trans Am bygd for å ligne originalen.

– Den ser ut nøyaktig som filmbilen, men har egentlig ingenting med filmen å gjøre. Alle bilene som ble brukt under filmingen av Smokey and the Bandit, ble ødelagt under innspillingen, forteller Landsem.

Tidligere har to biler som ble brukt som promobiler til Bandit-filmen solgt for henholdsvis 450.000 og 550.000 dollar.

Bandits Trans Am - en av filmbilene vi aldri glemmer... ​

Ingen direkte link til filmen

– Men det er verdt å merke seg at disse to bilene tross alt hadde en direkte link til filmen. Det har ikke bilen som selges nå. Joda, den har vært eid av Burt Reynolds, og ja, det er en nydelig Trans Am, helt lik bilen i filmen. Men til syvende og sist, er det en nybygd tribute-bil. Jeg er spent på hvor mye den går for, sier AMCAR-redaktøren.

Personlig ville han heller gått for Hooper-tributebilen. Hooper er ikke like kjent som Smokey and the Bandit. Men den ble laget året etter med samme regissør, Hal Needham, og hans kompis Burt i hovedrollen.

Ekstremt hopp

– I likhet med Smokey and the bandit, kjørte Burt også her en Trans Am. Denne gangen var den rød, og utstyrt med 14.000 hesters rakettmotor for filmhistoriens lengste hopp med bil. Svevet på rundt 200 meter var så voldsomt, at man til slutt brukte en fjernstyrt bil. Intet menneske ville ha overlevd hoppet, forklarer Landsem.

Burt Reynolds fikk også laget en tribute-utgave av bilen som ble brukt i filmen Hooper.

«Hooper»-bilen ble også ikonisk, og det var grunnen til at Burt fikk laget en slik tribute-bil.

– Det er etter hva jeg har forstått en Firebird Formula, som er ombygget til å se ut akkurat som Trans Am bilen i «Hooper». Den ser helt nydelig ut. Jeg ville personlig ha blitt en veldig lykkelig mann med denne bilen i garasjen.

Vanskelig å spå prisen

Siden «Hooper» ikke er så kjent, som Smokey and the bandit, vil nok ikke denne røde Firebirden bli like omsvermet på auksjonen som den sorte. Men i og med at begge har tilhørt Burt, blir det nok saftige summer for begge.

Redaktør i AMCAR – Lord Arnstein Landsem.

– På papiret bør ikke en tribute-bil som den sorte Trans Amen overgå summene som ble gitt for promobilene. Men på den andre siden er Burt Reynolds nå død. Det øker ikonstatusen – og dermed den populærkulturelle interessen for bilen. Så vi får bare vente å se, hva som blir resultatet, sier Landsem.

Det beste kjøpet?

Han har imidlertid blinket seg ut en annen Reynolds-bil som kanskje kan vise seg å være det smarteste kjøpet av de tre. Det er en sort 1984 Trans Am Firebird.

– Den har ingenting med Smokey and the bandit-filmene å gjøre, men var Burt Reynolds sin personlige bil. Den ble brukt for å promotere Tampa Bay Bandits, som spiller i amerikansk fotball. Den kan nok seile under radaren og havne i skyggen av de to andre bilene. Således kan den bli en fin investering for en heldige kjøper, mener Landsem.

Alle disse bilene, og flere andre, auksjoneres bort av Barret-Jackson i Las Vegas til helgen. Noen som kunne tenke seg å delta i budkrigen?

Kanskje kan denne være det smarte kjøpet av Burt Reynolds-bilene som auksjoneres bort til helga.

