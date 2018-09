Reagerer på Flybuss-reklame: – Dette er helt hjernedødt

En reklamekampanje for Flybussen Bergen har skapt kraftige reaksjoner. På plakater reklamerer Flybussen med at de kan få deg raskt hjem i tide.

Akkurat det er det nok få som lar seg hisse opp av. Reaksjonene har snarere kommet på grunn av hvordan kampanjen illustrerer budskapet.

En plakat viser en kvinne som må rekke hjem for å legge barna.

En annen viser en mann må rekke hjem til kampstart.

TONEDØVT: Are Brean mener kampanjen fra Flybussen Bergen tilhører det forrige århundret.

Lege og redaktør for Tidsskrift for Den Norske Legeforeningen, Are Brean, så reklampeplakaten på Bergen flyplass, Flesland i forrige uke, og delte på Twitter.

– Jeg tenkte: jøss, er dette 2018, sier Brean til TV 2.

– Det har en uheldig stereotypisk signaleffekt. Dette tilhører en tidsperiode som er forbi.

Brean sier at han personlig ikke kjenner seg igjen i reklamen, og synes kampanjen er ubehagelig fordi han mener den spiller på kvinners dårlige samvittighet overfor barna sine.

– Den formidler ideen om at menn er ansvarsløse og skal bare hjem og se på fotballkampen, mens kvinner har et ansvar for å legge barna, sier han.

Ifølge Flybussen Bergen har kampanjen pågått siden mai i år uten at noen har reagert på det.

- HØRER HJEMME PÅ 50-TALLET: Reklamekampanjen fra Flybussen er gammeldags, mener PR-ekspert. Foto: Are Brean

– 50-tallet ringte

Etter at Brean delte bildet fikk han flere reaksjoner. En av dem som er enig i at reklamen er uheldig er lege Kaveh Rashidi, som mener budskapet hører hjemme på 50-tallet.

Hei, Flybussen i Bergen!



50-tallet ringte, de ville ha kjønnsrollene sine tilbake.



Mvh 2018 - Et år der også menn stolt legger barna og kvinner lidenskapelig følger med på sport.



(RT @AreBrean) pic.twitter.com/0wXVBdhlx2 — Kaveh Rashidi (@kaveh_rashidi) September 22, 2018

Andre har derimot svarer derimot Brean, og mener han overreagerer og er politisk korrekt.

– For min del så handler det ikke om å være politisk korrekt, men å reagere på et verdensbilde man ikke kjenner seg igjen i. Jeg synes det er tonedøvt, hvorfor kunne man ikke byttet rollene?, spør han.

Han får støtte fra professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, og ekspert på PR og kommunikasjon ved BI, Peggy Simcic Brønn.

– Det er utrolig at de fortsatt lager slik reklame i 2018. Det er så lettvint og stereotypt, sier hun.

– Kvinner har jo kjempet mot denne stereotypen i årevis. Den er som dratt ut av 50-tallet. Det er en helt hjernedød reklame, det er ingen tegn på kreativitet, sier Brønn.

- INGEN KREATIVITET: Peggy Simci Brønn sier det er utrolig at reklamen har blitt laget.

– Hva sier du til de som mener dette er en politisk korrekt overreaksjon?

– Det er bare tull. Det har ingenting med å være politisk korrekt å gjøre. I årevis har kvinner kjempet mot denne stereotypen at de legger barn og gjør husarbeid. Dette er reklamefolk som har gjort en tabbe.