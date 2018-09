Avtalen mellom de to bankene ble inngått mandag.

– Vi vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper, heter det i en pressemelding fra SpareBank 1 SMN.

I transaksjonen er det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 milliarder kroner, inklusive verdien av personrisikoprodukter som overføres fra de respektive livselskapene til det nye selskapet.

Sammenslåingen skjer ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

– I fusjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen og 20 prosent for DNB. Dette bytteforholdet baserer seg på fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, inklusive verdien av overførte personrisikoprodukter, heter det i pressemeldingen.

SpareBank 1 Gruppen skal ha en eierandel på 65 prosent og DNB 35 prosent i det nye selskapet, og DNB betaler derfor 2,96 milliarder kroner for å kjøpe 15 prosent av aksjene.

(©NTB)