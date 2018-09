Sommeren er definitivt over, kalenderen viser at det ikke er lenge til oktober – og da er heller ikke vinteren langt unna.

For alle bileiere betyr det et fast rituale: Sommerdekkene skal av – og vinterdekkene på.

Hos mange skjer ikke det før etter det første snøfallet. Da skal "alle" legge om dekk samtidig. Det er køer hos de som driver med omlegging, og du kan bare glemme å få gode tilbud på nye dekk.

Derfor kan det være smart å være litt tidligere ute, før den store køen.

Tilbud og etterspørsel

– Det gjelder spesielt hvis du vet at vinterdekkene er slitte og bør byttes ut. Du oppdaget det kanskje da du tok dem av i vår, og tenkte noe sånt som at "det får jeg kanskje gjøre noe med før det blir vinter igjen". Og så blir det vinter før man vet ordet av det. Skal du få god pris på nye dekk må du gjøre det nå, ikke om noen uker, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han peker på at dette er det gode, gamle prinsippet om tilbud og etterspørsel:

– Ja, bortsett fra julenissen, er det vel knapt noen som har en jobb som er preget like mye av sesongsvingninger som nettopp dekkforhandlerne. Det er full fart to ganger i året, og så temmelig rolig ellers. Det er nettopp i de rolige periodene du kan gjøre gode kjøp på nye dekk. Når det står på som verst, har de knapt tid til å ta telefonen. Og det er naturligvis ikke noe poeng å gi rabatter når kundene står i kø utenfor døra, sier Benny.

Mange venter for lenge med å legge om til vinterdekk, da risikerer man også å bli stående. Foto: Scanpix.

Dekk er ferskvare

Hans råd er å ta en grundig sjekk av vinterdekkene nå. Se på mønsterdybden og om dekkene har skader. Det er også greit å sjekke at de ikke er for gamle.

Hvis du ser litt nærmere etter, finner du en en kode bestående av fire tall på dekksiden. Disse angir uke og år som dekket er produsert i. For eksempel 2915 – det betyr uke 29 i 2015. Dekk er ferskvare, og etter fire-fem år er egenskapene adskillig dårligere enn da de var nye.

Store prisforskjeller

– Minste tillatte mønsterdybde på vinterdekk er på 3 millimeter. Nærmer du deg dette nivået, er det smart å bytte dekk, først som sist. Mitt råd er å ta en titt på en uavhengig dekktest, plukke ut noen kandidater – og så sjekke pris hos flere dekkforhandlere sier Benny.

– Det er fortsatt store prisforskjeller i dette markedet?

– Ja det er det, selv om konkurransen de siste årene har blitt stadig tøffere. Noen spekulerer nok litt i at kundene kommer uansett og at mange nok ikke tar seg bryet med å sjekke priser flere steder. Derfor kan det være mulig å spare mye penger her hvis man er litt bevisst, avslutter Benny.

