José Mourinhos Manchester United klarte kun 1-1 hjemme mot Wolves i Premier League lørdag.

Paul Pogba mener laget ikke skapte nok sjanser i oppgjøret, og etterlyser nå mer og bedre angrepsfotball på Old Trafford.

– Vi spilte på hjemmebane og burde spilt mye bedre mot Wolves. Når vi spiller på hjemmebane må vi angripe, angripe og angripe. Vi spiller på Old Trafford. Vi er her for å angripe, slår Pogba fast,

– Jeg tror lagene blir redde når de ser Manchester United angripe og angripe. Det var feilen vi gjorde på lørdag, fortsetter han.

Nytt stikk Mourinho?

Deretter kommer han med en uttalelse som engelske medier tolker som et stikk til manager José Mourinho. For på spørsmål om hva som hindret dem i å angripe, gir den franske VM-vinneren følgende kryptiske svar:

– Jeg kan ikke si noe om det, for jeg er kun en spiller. Det er ikke opp til meg å si, sier Pogba, og legger til:

– Jeg er ikke manageren, og kan ikke forklare det, men vi burde åpenbart vist bedre spill, men jeg er kun en spiller. Men slik jeg ser det, så burde vi beveget oss bedre og beveget oss mer, sier han.

Igjen antyder Pogba at innstillingen til spillerne kanskje ikke var god nok i oppgjøret mot Wolves.

– Kanskje innstillingen vi viste burde vært bedre, for igjen, på Old Trafford må vi bare angripere og presse slik som vi gjorde mot Tottenham, Liverpool, Chelsea og Arsenal forrige sesong. Når vi spiller slik, så er det lettere for oss, konkluderer Pogba, som leverte målgivende pasning Freds scoring mot Wolves.

Alexis Sánchez var blant spillerne i United-angrepet som måtte tåle mye kritikk for sin innsats i det skuffende oppgjøret mot Wolverhampton. Chileneren ble byttet ut i det 63. minutt – og måtte dermed forlate banen før kampslutt for tredje kamp på rad.

Forsvarer Sánchez

Sánchez har kun scoret tre mål på 23 kamper etter overgangen fra Arsenal i januar. Pogba tar sin lagkamerat i forsvar.

– Det alle bør vite om Alexis er at han jobber hardt. Han trener veldig godt, og prøver alltid å hjelpe laget. Han snakker mye og alt. Han vil bli vant til det. Når du har spilt lenge for et annet lag som spiller annerledes fotball, så tar det tid å tilpasse seg et nytt lag. Han spiller ikke dårlig. Vi vet at Alexis Sánchez kan bidra med mye, og jeg er sikker på at han kommer til å gjøre det, konkluderer Pogba.

Etter 1-1 mot Wolves ligger Manchester United på en sjuendeplass på tabellen med ti poeng etter seks serierunder. Liverpool topper med 18 poeng etter seks strake seire. Neste kamp for Manchester United i Premier League er en tøff bortekamp mot West Ham førstkommende lørdag klokken 13.30.