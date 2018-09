Tre ganger i året er det store lanseringer i dagligvarebransjen. En mengde nye produkter havner i butikkhyllene. Men det er ikke alle som overlever. Matkontrollen har valgt ut noen av høstens lanseringer og testet om det er produkter som er kommet for å bli.

Ny grandis og fiskenuggets

Ett ekspertpanel og ett folkepanel fikk smake på de nye produktene. Oppgaven deres var å gi enten tommel opp, eller tommel ned til produktet. I tillegg skulle de til slutt velge produktene de hadde mest troen på.

I kategorien «middag» var det litt uenighet mellom panelene. Folkepanelet, som bestod av samboerparet Helle Aakesen og Jørgen Mo, gav tommel opp til Grandiosa med biff og mente dette var en pizza de kom til å kjøpe i framtiden.

Ekspertpanelet var helt uenige. Kjøkkensjef ved Golden chimp i Oslo Jan Robin Ektvedt og redaktør i matmagasinet Nord, Anya Seeberg Liaanen, gav pizzaen tommel ned.

Ekspertenes favoritt i middagskategorien ble fiskenuggets fra Fiskemannen. De sa at de gjerne kunne vært sprøere, men at ordentlig fiskefilet gjorde opp for det.

Lakrisyoghurt og lett ostepop

Den største kategorien i Matkontrollens test var «godis». Hele 15 produkter ble testet. Det produktet som slo dårligst an hos ekspertpanelet var Tines nye dessertyoghurt Nyt lakris. Produktet består av yoghurt med lakrissmak, samt strøssel som smaker bringebær og lakris.

Cheez doodles har kommet i en lett-versjon. Ekspertpanelet likte ikke denne. De sa den var helt grei, men at de savnet den fyldige ostesmaken. Samboerparet, derimot, kåret den til testvinner.

Ekspertenes favoritter

Ektvedt endte opp med to favoritter; Polly mexican fiesta og fiskenuggets med havsalt og pepper. Seeberg Liaanen gikk for søte favoritter. Hun kåret Freias sjokoladeperler med appelsin, samt Vill vingummi med bær som testvinnere.