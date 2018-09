49 prosent tror det er veldig eller ganske sannsynlig at Sverige vil måtte gjennomføre et nyvalg i løpet av mandatperioden, ifølge undersøkelsen, som er gjennomført av Inizio for Aftonbladet. Nærmere 2.000 svensker er spurt i undersøkelsen.

Det svært jevne valgresultatet har ført til stor usikkerhet rundt regjeringskabalen i Sverige.

Mandag skal Riksdagen samles for første gang siden valget.

Klokken 11 skal de folkevalgte stemme fram en ny talmann – en posisjon som tilsvarer stortingspresident i Norge. Etter at talmannen er valgt, vil det bli satt dato for når statsministeren skal utpekes av talmannen.

Dette er vanligvis en udramatisk prosess hvor statsministerkandidaten som foreslås blir valgt. Men på grunn av det jevne resultatet, har det blitt spekulert i om det kan bli utlyst nyvalg.

Nyvalg

For dersom talmannens forslag til statsminister nedstemmes av Riksdagen fire ganger, blir det nyvalg. Dette har imidlertid aldri hendt tidligere. Riksdagen har alltid stemt gjennom talmannens første forslag til statsminister.

Det kan også utskrives nyvalg dersom man ikke får gjennom statsbudsjettet.

Maria Oskarsson, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet, tror imidlertid at det er lite sannsynlig at det blir en situasjon med nyvalg i Sverige.

SAMLES: Mandag samles Riksdagen for første gang etter det dramatiske svenske valget. Foto: Sören Andersson/tt

– Det er en eksepsjonell situasjon og man kan ikke utelukke det. Men til slutt finner man vanligvis et kompromiss av noe slag. Til syvende og sist er det et land som må styres, sier hun til Aftonbladet.

Kan bli langvarig

Prosessen med å stemme frem en ny talmann mandag, kan ta lang tid.

På grunn av den jevne mandatfordelingen, kan det bli vanskelig for en talmannkandidat å få flertall. Ifølge Aftonbladet kan avstemningen derfor vare i opptil 12 timer.

Både den borgelige Alliansen og Socialdemokraterna har nominert kandidater på hver sin side. Selv om talmannen skal være partinøytral, er det åpenbart at de to store partiene mener det er en fordel å sitte med denne posisjonen.

Fredag meddelte partilederen hos valgets joker, Sverigedemokraterna (SD), at partiet vil stemme for Moderaternas talmannkandidat, Andreas Norlén. Dersom dette skjer, vil Norlén med stor sannsynlighet få flertall.