Etter mange år i samme jobb følte Steenfeldt-Foss seg mett. Han fant ut at han ville gjøre noe helt annet.

– Det var en lang prosess, og ikke enkelt å gi slipp. Jeg var veldig glad i den jobben jeg hadde og menneskene rundt meg, sier Steenfeldt-Foss til God Morgen Norge.

Etter å ha tenkt mye, og snakket mye med menneskene rundt seg, kom Steenfeldt-Foss fram til at det var på tide å prøve noe nytt. Han satt seg tilbake på skolebenken, med mål om å bli lærer.

Ny hverdag

Steenfeldt-Foss forteller at den nye jobben har gitt en helt ny hverdag.

– Alt er nytt, det gir masse energi. Det er klart at det er krevende innimellom. Det er ikke lett å skulle lære seg et nytt yrke uansett hvor i livet du er, og kanskje ikke noe enklere hvis du er på min alder.

Steenfeldt-Foss forteller at han har fått mye positiv feedback, og at mange mener han har gjort et friskt valg.

Karriereveileder og partner i Smart Studio & Karrierevalg, Trude Kvammen Ekker, synes Steenfeldt-Foss har gjort et modig valg.

– Jeg blir veldig glad for å høre om slike eksempler. Vi har alle mye kompetanse i oss og mange strenger å spille på, så det å få lov til å ta ut flere av disse i løpet av et langt yrkesliv unner jeg mange, sier hun til God Morgen Norge.

Karriereveileder Trude Kvammen Ekker tror mange går med de samme tankene som Dag Steenfeldt-Foss.

Hun tror mange går med de samme tankene om å gjøre noe nytt som Steenfeldt-Foss gjorde.

Steenfeldt-Foss forteller at han følte seg trygg på valget.

– Jeg brukte så lang tid på å ta valget at når jeg først gjorde det var jeg veldig sikker på at jeg ville gjøre det. Vi var veldig samkjørte på det hjemme, og det praktiske og økonomiske var på plass, forteller han.

Viktig med godt forarbeid

Kvammen Ekker mener det er viktig å gjøre et godt forarbeid før man satser på noe nytt.

– Det er viktig å gjøre et godt forarbeid for å finne ut hvordan jeg kan bruke det som er meg inn i noe annet, og hva kan det være. Så må man gjøre god research på hva dette kan være, sjekke ut ulike bransjer, jobbmuligheter og hvor det finnes.

– Videre må man finne ut om man trenger mer utdanning, eller om det holder å skrive litt om på CVen sin eller ta noen kurs for å bygge bro over til det nye. Så er det selvfølgelig det med økonomi og at det andre er på plass, sier Kvammen Ekker.

Steenfeldt-Foss forteller at han har advart egne barn mot å gjøre det samme. At kona var med på laget var avgjørende for Steenfeldt-Foss sin avgjørelse.

Både Steenfeldt-Foss og Kvammen Ekker legger vekt på viktigheten av støtte på hjemmebane, før Steenfeldt-Foss må dra for å rekke den nye jobben som lærer på Mailand Videregående Skole i Lørenskog.