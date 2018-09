– Vi vet ikke hva han har vært på jakt etter. Et parlament vil alltid være et relevant sted å oppholde seg for en eventuell spion.

– Han har fått tilgang til en bygning som er sensitiv, han kan møte mennesker som har informasjon han ønsker å tilegne seg. Det vil være et nyttig sted å oppholde seg, sier førsteamanuensis Jardar N. Østbø ved Institutt for forsvarsstudier til TV 2.

Østbø sier at den spionsiktede 51-åringen som er IT-utdannet, har tilknytning til det russiske føderasjonsrådet, som er overhuset i det russiske parlamentet.

– Vil alltid ha en dekkhistorie

– Han har reist rundt på seminarer om digitalisering, og deltok på seminaret på Stortinget hvor det skal ha vært observert mistenkelig oppførsel, sier Østbø til TV 2.

Det er den videre etterforskningen og en eventuell rettsprosess som vil gi svar på om 51-åringen er spion, understreker Østbø.

– En etterretningsagent vil alltid ha en dekkhistorie som ligger så nært opp til sannheten som mulig, og det er helt tilforlatelig å delta på seminarer og snakke med mennesker, sier han.

Forsvareren til russeren (51) som er siktet for å ha drevet spionasje på Stortinget, sier mandag til NTB at de vil vurdere å anke fengslingskjennelsen.

51-åringen ble pågrepet fredag kveld av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Gardermoen. Lørdag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

Etter det TV 2 erfarer, ble han observert på et område inne på Stortinget hvor han ikke hadde noe å gjøre. Han er siktet for å ha hentet informasjon fra Stortingets trådløse nettverk.

– Mulighet for utveksling

Den spionsiktede russeren har i flere år deltatt på IT-konferanser i Europa. Allerede i 2012 ble han omtalt som sjefrådgiver da han som en del av av en russisk delegasjon deltok på et seminar i Budapest.

At norske myndigheter sitter på en mulig russisk spion, kan være godt nytt for Frode Berg, sier advokat Brynjulf Risnes til TV 2.

– Hvis han opererer på vegne av russisk etterretning, hvis han er en russisk agent, er det helt åpenbart at dette kan bety en mulighet for en utveksling med Frode Berg, sier advokaten.

Hvis det viser seg at den russiske statsborgeren har drevet med ulovlig etterretning, mener Østbø at en utveksling med Berg er teoretisk mulig.

– Det vil være godt nytt for Frode Berg, sier Jardar N. Østbø.

Den tidligere spiontoppen Ola Kaldager, som ledet Forsvarets topphemmelige etterretningsgruppe E 14, sier at før en utveksling skal skje, må det foreligge så mange beviser mot den spionsiktede russeren at det fører til en dom.

– Under forutsetning av at man greier å legge bevis på bordet som gjør at dette blir en sak, og vedkommende blir dømt, så har man en mulighet for utveksling, sier Kaldager til TV 2.