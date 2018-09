Norge takker nei til Trump-invitasjon

Grunnen til det er at USA insisterer på at alle land som vil være med på møtet må skrive under på deres slutterklæring om narkotikapolitikk. Det dokumentet er ikke forenlig med regjeringens politikk, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Vår vurdering, sammen med de myndighetene som har ansvaret for narkotikapolitikken i Norge, er at det har litt for lite fokus på blant annet helsesiden av narkotikapolitikken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

Allerede før norske myndigheter tok avgjørelsen om å frastå fra å delta på Trumps møte var det bestemt at statsminister Erna Solberg ikke skulle delta. Hun hadde allerede sagt ja til å være med på et FN-arrangement om hav, hvor også kronprins Haakon vil delta.

Havområder er en av regjeringens prioriteringer under åpningen av FNs generalforsamling.

– Jeg har et fullt program som har ligget lenge før dette kom opp og jeg skal prioritere hav i morgen som jo er en høy utenriksprioritering for oss, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Presidentens prioriteringer

Det er vanlig at amerikanske presidenter arrangerer et toppmøte under FNs generalforsamling for å sette fokus på et av administrasjonens satsningsområder.

På en pressekonferanse forrige uke skrøt USAs FN-ambassadør Nikki Haley av at 124 land allerede hadde meldt seg på Trumps møte om narkotikapolitikk.

– Dette viser hvordan rusproblemer berører land fra hele verden på så mange måter, sa Haley.

I fjor organiserte Trump et møte om FN-reform sammen med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det ble sett på som en anledning for Guterres for å få Trump, som har vært skeptisk til FN, over på sin side. Fra Norge stilte daværende utenriksminister Børge Brende.

I 2016 tok daværende president Barack Obama initiativ til et møte om flyktninger i det som var hans siste tur til FN som president. Der var Erna Solberg til stede.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier Norges fravær i år ikke skal tolkes som mangel på samarbeid med den amerikanske administrasjonen.

MÅ IKKE FEILTOLKES: Søreide påpeker at Norge er ikke det eneste landet som ikke deltar på møtet. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Det er en helt feil innfallsvinkel. Vi samarbeider nært med USA og andre land om dette. Men hvis vi skal delta på den type arrangementer så er det også viktig for oss å ha innflytelse på den erklæringen som kommer ut, og at den er mest mulig i tråd med norsk politikk og norsk linje, sier Søreide.

Gjør som resten av Norden

Søreide påpeker også at Norge ikke er de eneste europeiske landene som har sagt nei til å delta på dette møtet. De nordiske landene har også bestemt seg for å holde seg unna.