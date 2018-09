Da Nissan lanserte sin Pulsar tilbake i 2014, var ambisjonen å ta opp konkurransen mot storselgere som VW Golf, Ford Focus og Opel Astra.

Da hadde de vært borte fra denne klassen i flere år. Forgjengeren Almera forsvant ut allerede i 2006.

God plass, lavt forbruk og utslipp, gunstig pris og ikke minst mye utstyr var oppskriften som etter planen skulle gi Pulsar suksess i en veldig tøff bilklasse. Det viste seg snart at det ikke var nok. Salget tok aldri av og nå er det allerede slutt for modellen.

Ble sett på som dristig

Produksjonen på fabrikken i Barcelona er nemlig avsluttet. Nissan skal heller ikke ha noen konkrete planer om en oppfølger. I stedet satser de på elektriske Leaf, og crossovere i det vi gjerne kaller Golf-klassen.

Nettopp crossovere har vært viktig for Nissan i mange år. Da de lanserte sin Qashqai, erstattet den både Almera og den større Primera. Etter flere år med fallende salg, hadde Nissan bestemt seg for at noe måtte gjøres. Å satse alle kortene på en crossover ble sett på som dristig, men Qashqai var en stor suksess fra dag én.

Senere har den fått selskap av den mindre modellen Juke. Den har i flere perioder vært Europas mest solgte i sin klasse, selv om designet har vært omdiskutert.

Interiøret byr ikke på noen sprell, her kjørte Nissan en safe løsning.

Dette skrev vi i testen

Slik sett var Pulsar et litt overraskende trekk. Her tenkte Nissan plutselig langt mer tradisjonelt igjen. Det skulle altså vise seg at det ikke ble noen suksess.

Her er noe av det vi skrev da vi testet Pulsar første gang:

Nissan gjør comeback i Golf-klassen med en bil som ikke byr på så mye nytt og som heller ikke har tatt mål av seg til å gjøre de store sprellene. Det handler om prisgunstig fornuft, der komfort og plass er Pulsars store styrker. Dessuten er den langt framme på sikkerhetsutstyr.

Nissan-kvaliteten er kjent for å vært jevnt god. Slik sett bør den være et trygt kjøp. Det eneste lille risikomomentet her er andrehåndsverdien. Det er nok ikke slik at veldig mange kommer til å søke etter brukt Pulsar den dagen du skal selge videre. I denne klassen handler veldig mye om VW Golf, med Toyota Auris og Ford Focus som de nærmeste utfordrerne.

Pulsar forsvinner ut etter bare fire år, i bruktmarkedet kan den gi deg mye bil for pengene.

Mye bruktbil for pengene

En titt i bruktmarkedet bekrefter nok langt på vei dette. I skrivende stund er det 39 Pulsar-eksemplarer til salgs. Den rimeligste er en 2014-modell med prisforlangende på 120.000 kroner. Bilen har ikke gått mer enn 55.000 kilometer og har fortsatt nybilgaranti. Da får du mye bil for pengene!

For 180.000 kroner, får du en 2016/2017-modell med svært lav kilometerstand. Generelt har mange av de brukte Pulsarene gått lite. Det tyder på at mange har blitt kjøpt som bil nummer to. Vi har en mistanke om at en god del av kjøperne også har vært i kategorien "godt voksne", som ikke lenger bedriver mye langkjøring.

