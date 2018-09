Patrice Evra har, ifølge Manchester Evening News, avslørt at han en gang bæsjet i skoene til Gerard Piqué.

De to tilbrakte to og et halvt år sammen på Old Trafford, før spanjolen returnerte til Barcelona sommeren 2008.

Piqué har tidligere innrømmet at han satte fyr på et par av Evras spesiallagde Nike-sko mens franskmannen tok seg en dusj på treningsanlegget Carrington.

– En dag kom Patrice Evra inn med skoene som han i månedsvis hadde bedt Nike om å lage. De hadde navnet på barna hans på seg og en rekke sprø detaljer, har Piqué fortalt.

SHIT HAPPENED: Patrice Evra er åpenbart ikke en man skal tulle altfor mye med. Foto: Claude Paris

– Han gikk inn i dusjen og vi laget et lite bål og brente dem, avslørte Barcelona-stjernen.

Nå har Evra avslørt den fryktelig ekle hevnen sin i Sky-programmet «A League of Their Own».

– Det brente skoene mine. Det var ikke morsomt, det var faktisk Gerard Piqué. Så hva gjorde jeg med ham... Jeg tok skoene hans og gikk på toalettet, og jeg bæsjet i dem, sier Evra.

Om det var det som fikk Piqué til å returnere til Barcelona vites ikke, men stopperen har hatt gode år for den katalonske giganten siden han forlot Manchester.

På ti år har han vunnet La Liga sju ganger og Champions League-tre ganger.