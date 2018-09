For én uke siden sjokkerte Frank Løke TV-seerne da han stilte opp i Skal vi danse, kun iført et rødt, glitrende Borat-kostyme.

Stuntet førte til kraftige reaksjoner i sosiale medier. Påfunnet og Løkes oppførsel i etterkant førte til at han ble fjernet fra det populære TV-programmet.

Men selv om Løkes Skal vi danse-karriere er over, har den tidligere håndballprofilen ingen planer om å slappe av.

Slipper låt

På fredag slipper Løke en låt med navn «Action Frank». TV 2 har hørt en liten smakebit fra låten, og etter hva vi forstår handler sangen delvis om det omdiskuterte dansestuntet.

Søndag kveld strålte Frank Løke på den røde løperen i anledning Se og Hørs jubileumsfest. Da hadde han med seg Helene Hima (22), kjent fra tv-programmet Ex on the Beach.

– Dårligere til å synge

Til TV 2 sier Hima at de ennå ikke er kjærester, men at de kan bli et par i fremtiden.

– Vi får se hvordan han behandler meg, sier hun spøkefullt.

Hima røper også at hun, i likhet med Ex on the Beach-venninnen Melina Johnsen (22) vurderer en musikkarriere. Johnsens sang «Bitch, hør her!» toppet fort hitlistene i Norge, og nå håper Hima at Frank Løke kan hjelpe henne med å komme på hitlistene.

– Det hadde vært koselig å gi ut låt sammen, sier hun.

– Jeg er dårligere til å synge enn til å danse, skyter Frank Løke inn.

– Er det for klissete å stille opp i hjertedress på Skal vi danse, men greit å gi ut låt med kjæresten?

– Det handler jo om innholdet i sangen, sier Løke.