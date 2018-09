Gir manager stryk: – Han er oppskrytt

– Det er virkelig frustrerende, for i scoringsøyeblikket hadde vi bare én spiller i boksen. Det var nesten for klart for assistentdommeren. Det var et vanskelig øyeblikk for oss, sier Silva.

Nå håper han VAR blir et fast innslag i Premier League.

– De jobber med å finne de beste måtene å løse det på i fremtiden. Kanskje vi vil ha VAR neste sesong, undrer han.



– Du får ikke god tid

Walcott mente Everton var på nivå eller bedre enn Arsenal.

– Topp seks er absolutt maks. Bak der er det et rotterace med mange lag, og Everton skal være blant dem. Det ser ikke bra ut, sier Stamsø-Møller.

Everton ligger på tolvteplass med seks poeng etter seks serierunder.

– Det var forventninger til Everton og de var ubeseiret i starten. Hadde de vunnet mot West Ham sist, som de skulle, så hadde de vært der oppe. De var greie i dag, men de har ikke spisser som scorer. De må ha resultater, for du får ikke god tid i Premier League. De har forventninger til seg og har brukt penger, sier Trevor Morley.