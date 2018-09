Kanarifansen vil gjennomføre en stilleaksjon i 19 minutter og 17 sekunder under kampen mot Tromsø mandag.

Det skriver Kanarifansens styre på sin Facebook-side søndag ettermiddag, melder Romerikes Blad.

«Førstkommende kamp mot Tromsø vil vi gjennomføre en stilleaksjon på feltet de første 19 minuttene og 17 sekundene av kampen. Spillerne får vise oss i noen minutter at de kan kjempe alene. Vi bryr oss, gjør de?» skriver fansen.

«I senere tid opplever man spillere som gir opp i løpsdueller, trekker seg i taklinger og som spiller på 80 prosent fordi vi har fått en mann utvist. Dette er ikke godt nok! Vi som supportere kan fint godta et tap. LASK borte i Linz var et godt eksempel på å akseptere et tap. Gutta ga alt, men ble slått av et mye bedre fotballag. Alt for ofte de siste 10 åra ser vi et Lillestrøm lag som bare spiller på 80 prosent. Det forventes at vi som supportere skal gi 100 prosent, hver gang! Vi jobber knallhardt for å gi nettopp det, 100 prosent, hver gang! Noen ganger er vi mange, noen ganger er vi få, men innsatsen er alltid 100 prosent. Spillerne må forstå hvor mye dette betyr og at dette ikke bare er en hobby for oss.»

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen rister på hodet når han får høre om Kanari-fansens planer.

– Dette må være verdens dårligste idé. Jeg blir ekstremt overrasket om dette gjennomføres av en samlet gjeng på supporterfeltet i årets viktigste kamp, sier Mathisen.

Lillestrøm ligger nest sist og er i akutt nedrykksfare. Avstanden opp til Stabæk på kvalikplassen er fire poeng.

Da mener Mathisen fansen må støtte laget hele veien.

– Er det noe Lillestrøm trenger i morgen er det full fyr i teltet fra første til siste minutt. LSK-spillerne vet at når Kanari-fansen har dagen, er de blant Norges beste supportere. Lillestrøm trenger at supporterne har med seg trommer, orkester og sylskarpe stemmer. Det er nesten som jeg må sjekke om det er 1. april, men det er jo ikke det heller, sier han.

TV 2-eksperten har et enkelt råd til fansen.

– Det er aldri for sent å snu.