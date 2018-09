​Mannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett lørdag. Der ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

Kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste, Trond Hugubakken sier til NTB at mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121, som omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet.

Mistenkelig oppførsel

TV 2 erfarer at flere ansatte på Stortinget skal ha reagert på mannens oppførsel.

TV 2 erfarer også at man mistenker at den russiske mannen har gått rundt på Stortinget under seminaret for å samle inn informasjon.

TV 2 vet at russeren ble observert på et område inne på Stortinget hvor han ikke hadde noe å gjøre. Han er siktet for å ha hentet informasjon fra Stortingets trådløse nettverk.

Misforståelser

Mannens forsvarer, Hege Aakre, sier at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen, og at han begjærte seg løslatt under lørdagens fengslingsmøte.

– Han mener det hele skyldes misforståelser, sier Aakre.

Under et seminar i 2013 holdt den spionsiktede russeren et foredrag om mobilapplikasjoner.

– Hva kan du si om bakgrunnen for pågripelsen?

– Noen har observert mistenkelig adferd hos min klient. PST har fått meldinger om han, og de mistenker at han samler inn hemmelig informasjon, sier Aakre.

Samarbeider med politiet

Advokaten bekrefter at det er snakk om en 51 år gammel mann fra Russland, og at han var i Norge i forbindelse med jobb. Aakre ønsker ikke svare på om hennes klient har vært i Norge tidligere.

– Min klient har vært i avhør hos PST, og han samarbeider med politiet om alt hittil. Saken er tidlig i etterforskningen, men han håper at misforståelsene blir oppklart, sier Aakre til TV 2.​

Det er uvisst hva slags stilling den russiske 51-åringen har for øyeblikket, men ifølge NRK, ble han i forbindelse med et seminar i Budapest omtalt som sjefrådgiver i det russiske parlamentet.

NRK skriver at den russiske mannen skal ha studert matematikk og informatikk ved Statsuniversitetet i Moskva mellom 1984 og 1991.