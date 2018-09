Bodø/Glimt - Start 1-2

Se målene i Sportsnyhetene øverst!



Start tok sin andre strake seier med 2-1 over Bodø/Glimt på Aspmyra søndag.

Det var kristiansandernes første bortseier i Eliteserien på 1212 dager og 35 kamper, ifølge Fædrelandsvennen.​

– 29.088 timer uten bortseier. Tenk det! sier Ole Martin Årst i FotballXtra-studio.

Det så imidlertid mørkt ut da Philip Zinkernagel ga Glimt ledelsen med tjue minutter igjen å spille, men et flott mål av Elliot Käck sørget for at det sto 1-1 med et drøyt kvarter igjen å spille i Bodø.

I det 84. spilleminutt kom avgjørelsen da innbytter Mathias Bringaker satte inn seiersmålet.

– Kjetil Rekdal har en evne til å endre kampbildet som bare han kan, sier tidligere Tromsø- og Start-angriper Ole Martin Årst i FotballXtra.

Start ligger på fortsatt på kvalifiseringsplass, men er à poeng med både Stabæk og Strømsgodset på plassene foran. Glimt er nummer elleve i Eliteserien med fire poeng ned til Start.

Stabæk lå under to ganger, men greide å snu til 3-2-seier over et Ranheim som spilte over en omgang med ti mann. Aboubakar Keita ble matchvinner.

Start skal onsdag kveld ut mot Bodø/Glimt igjen hjemme i Kristiansand når det spilles om semifinale i cupen. Start har aldri spilt cupfinale.

– Det kan gå fra å være en katastrofal sesong til tidenes sesong for Start om det blir cupfinale, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.​