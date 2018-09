Strømsgodset - Molde 1-2

Se målene i Sportsnyhetene øverst!



Erling Braut Haaland noterte seg for sin tiende scoring i Eliteserien i Moldes 2-1-seier over Strømsgodset borte søndag.

– Marcus Pedersen må passe seg, for Haaland kommer til å score mer enn 14 totalt, sier Ole Martin Årst på FotballXtra.

Pedersen er toppscorer denne sesongen med 14 mål. Stabæk-angriper Franck Boli har for øvrig elleve nettkjenninger.

Haaland ble for øvrig byttet ut tolv minutter før slutt etter å ha fått et smell mot kneet.

– Jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen: Denne spisstypen har vi for få av. Vi skal ikke bli for gammeldagse og at ting var bedre før, men Braut Haaland hadde passet perfekt på 90-tallet, sier Ole Martin Årst, som ble toppscorer som Tromsø-spiller i 2005.

Allerede i ellevte spilleminutt ble Haaland spilt frem av Etzaz Hussain og fikset 1-0 for Molde, før Eirik Hestad doblet ledelsen få minutter senere.

– Det er et nydelig gjennomspill og Haaland setter den i lengste hjørnet. Det er en typisk spisscoring på et fint gjennomspill. Det er mellom beina på Espen Bugge Pettersen også, sier Steffen Iversen på FotballXtra.

– Det er ikke et løp over så mange meter, men noen få meter med riktig timing og avsluttet på førstetouch. Det er mange som ville prøvd å ta den med og havnet for skrått ut, sier Årst.

Tokmac Nguen reduserte midtveis i førsteomgang, men til tross for å ha presset Molde etter pause, ble det til slutt et 1-2-tap for Strømsgodset.

Haaland ble solgt til RB Salzburg i august, men er på lån i Molde ut året.

– Det er naturligvis veldig viktig. Jeg tror Molde tar tredjeplassen og kommer ut i Europa. Det er helt avgjørende at de har Braut Haaland fordi han er i form og tilfører den tryggheten at så lenge de skaper sjanser, så kommer han til å sette dem, sier tidligere Rosenborg- og Tottenham-spiss Steffen Iversen.

Strømsgodset fikk en enorm mulighet like før slutt da Mustafa Abdellaoue hadde en ball i stolpen. Sekunder senere ble kampen blåst av.

Haugesund tapte for øvrig 1-2 for Kristiansund, noe som betyr at Molde går opp på tredjeplass når sju runder av Eliteserien gjenstår.